С 1 января 2020 года вступили в силу важные законы, о которых должен знать каждый россиянин Фото: Николай Бастриков © URA.RU

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Главные темы уходящей недели:

В 2020 году в России вступят в силу новые законы, которые со скандалом обсуждались властью и обществом. Например, уход компании Apple с российского рынка и изменения правил ввоза праворульных автомобилей. Рассказываем, что еще можно успеть сделать в последний раз и абсолютно легально. Также мы собрали для вас список самых важных нововведений, которые начали действовать с 1 января нового года.

В России закончился срок «водной амнистии». Садовым товариществам грозит штраф до миллиона рублей, если они не оформили лицензию на добычу воды из скважин. Правда, жесткие ограничения коснутся не всех садоводов. Разбираемся в ситуации.

Мир переполнен технологиями, но человечество все никак не остановится. Люди придумывают вещи и не успевают их изучить. В интервью «URA.RU» российский футуролог Данила Медведев рассказал, правда ли роботы заменят людей, решится проблема бессмертия, а общество совершит технологический рывок в 2020-м году.

Впервые в праздничной лотерее «Столото» миллиард рублей достался одному человеку. Однако он так и не объявился. Как оказалось, такой выигрыш — сильный стресс для человеческой психики. Поэтому победитель не всегда может распорядиться подарком судьбы с умом. «URA.RU» выяснило, как правильно потратить выигранные деньги и не сойти с ума от богатства.

Ушедший 2019 год стал одним из самых теплых в новейшей истории человечества. При этом теперь глобальное потепление замедлится. Но расслабляться не стоит — пауза продлится недолго. Климатолог РАН Владимир Клименко объяснил «URA.RU», что будет с погодой в ближайшее время и как Солнце поможет в борьбе с глобальным потеплением.

Задержание журналиста Ивана Голунова — безоговорочно знаковое событие уходящего года. Тысячи россиян выходили на улицу в поддержку корреспондента, попадали под дубинки силовиков, но это их не останавливало. Спустя полгода Голунов рассказал «URA.RU», что он чувствует, вспоминая арест, почему народ не побоялся пойти против полиции и как он относится к заявлению Владимира Путина о фабрикации дела.