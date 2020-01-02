Одна из главных угроз человечеству взяла паузу на 10 лет

Глобальное потепление замедлится до 2030 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ушедший 2019 год стал одним из самых теплых в новейшей истории человечества, и в ближайшие десять лет защитники природы могут вздохнуть спокойно — глобальное потепление замедляется. Однако расслабляться не стоит: пауза продлится лишь до середины 2030-х.

Климатолог и член-корреспондент РАН Владимир Клименко объяснил «URA.RU» происходящие изменения и рассказал о климатических тенденциях в будущем.

Уходящий год стал одним из самых теплых в новейшей истории человечества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Владимир Викторович, что будет с погодой в ближайшее время?

— Нас ожидает 10-12-летняя пауза в глобальном потеплении, поскольку рост температуры в ближайшие три-четыре года замедлится. Вероятно, это будет в 2022—2023 году. Пауза продлится до середины 2030-х годов, после чего потепление возобновится. Но максимальные скорости потепления уже пройдены. Они были достигнуты в 1980-1990-х годах, когда температура поднималась на 0,2 градуса за десятилетие.

— Почему потепление замедляется?

— В климатической системе, кроме антропогенного (сделанного руками человека — прим. ред.), действуют и естественные факторы. Они довольно интенсивно противодействуют глобальному потеплению. Сейчас 70% современного потепления — это результат действий человека, но 30% — именно естественные факторы.

В 2020 году начнется вековой минимум солнечной активности Фото: Александр Елизаров © URA.RU

— О каких факторах вы говорите?

— Один из главных — это Солнце. Начиная с 2020 года, мы войдем в вековой солнечный минимум. Его сила будет недостаточной, чтобы обратить вспять глобальное потепление, но способной серьезно его замедлить. Конечно, не стоит недооценивать влияние на климат парниковых газов. Сейчас их концентрация максимальная за последние три миллиона лет. Она ежегодно возрастает на 0,5%.

— Как же противостоять глобальному потеплению?

— Нужно разрабатывать всеобъемлющие меры адаптации, чтобы уменьшить скорость климатических изменений. Потепление началось не сегодня, а в середине XIX века, просто сейчас оно ускорилось. Вечная мерзлота разрушается уже практически 200 лет, и на Аляске, кстати, она гораздо быстрее распадается, чем на Ямале.

Сегодняшний климат беспрецедентно теплый в контексте тысячелетия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сегодняшний климат, по большому счету — холодный, если говорить в масштабах сотен миллионов лет. Но он беспрецедентно теплый в контексте последнего тысячелетия. В том числе из-за масштаба выброса парниковых газов в атмосферу: с 1990 года эти выбросы выросли в два с лишним раза.

P. S. С 2020 года вступает в силу Парижское соглашение, которое должно регулировать меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосферу и таким образом способствовать замедлению глобального потепления. Россия присоединилась к нему четыре года назад. в 2016-м.