Пока вы отдыхали, новости «URA.RU» работали! Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.

Собрали для вас главные новости первого рабочего дня 2020 года — 9 января, четверг:

Пока вы отдыхали, «URA.RU» следило за происходящим в стране и мире, и мы готовы рассказать вам главные новости новогодних каникул. Вы узнаете, как США и Иран приблизили мир к III мировой войне, как высокопоставленного чиновника поймали на браконьерстве, когда поднимут плату за жилье.

18 экономистов и политологов России дали прогноз, что ждет страну в 2020 году. Цены на лекарства и квартиры взлетят, а доллар в любой момент может скакнуть до 100 рублей. Кредитный пузырь может лопнуть, а это угрожает политической стабильности страны. Подробно обо всех сценариях на ближайший год.

СК РФ ждут серьезные сокращения. Из комитета может исчезнуть целое управление. Глава СК Александр Бастрыкин поручил выяснить, насколько полезна работа подразделения. В распоряжении «URA.RU» —эксклюзивный документ с распоряжением.

Свердловский постпред Александр Овчаров, пойманный на месте браконьерства, был на служебном «Мерседесе». Именно поэтому его и вычислил егерь. Сейчас за убитую косулю чиновнику грозит два года тюрьмы. О втором задержанном не было почти никакой информации. «URA.RU» нашло о нем неизвестные факты.

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший восьмерых сослуживцев, публично попросил прощения. Солдат написал письмо, в котором извиняется перед родными убитых, благодарит за поддержку и рассказывает, почему пошел на «крайний шаг». Тем временем на дедовщину в части, где служил Шамсутдинов, пожаловались еще четыре человека.

Если вы еще не распланировали свой 2020-й, мы поможем. «URA.RU» подготовило список самых ожидаемых событий года: масштабные соревнования, долгожданный кинофестиваль, 75-летие Победы и другие знаковые моменты. Посмотрите, что интересно вам, и не забудьте занести в календарь.