Что случилось в России и мире, пока вы встречали Новый год

Новый год обернулся массовыми жертвами на Ближнем Востоке. В конфликте уже несколько стран Запада Фото: Анна Майорова © URA.RU

За время новогодних каникул журналисты «URA.RU» ни на секунду не отрывались от новостных лент и готовы дать вам полную картину произошедшего, если вы вдруг выпали из потока событий. Из нашей подборки вы узнаете: как США и Иран приблизили мир к III мировой войне, какой стратегический проект запустила Россия, когда поднимут плату за жилье и еще несколько важных новостей.

США убили иранского генерала

Действия Вашингтона приблизили человечество к войне Фото: flickrpd

Ночью 3 января США нанесли удары по двум целям рядом с Багдадским аэропортом. В результате погиб один из главных силовиков Ирана — генерал Касем Сулеймани. Он курировал зарубежные операции Ирана. США обвиняли его в причастности к атаке на американское посольство в Ираке и якобы боялись будущих угроз.

В ответ Иран отказался от обязательств по ядерной программе и пригрозил США «вторым Вьетнамом», если те не выведут войска с Ближнего Востока. В США пообещали нанести удары по 52 целям в Иране. Несмотря на угрозы, в ночь на 8 января иранские власти подвергли ракетной атаке американскую военную базу в Ираке.

Массовая гибель студентов в авиакатастрофе

На фоне ракетного обстрела по базе США в Ираке утром 8 января недалеко от Тегерана потерпел крушение лайнер PS752 «Украинских авиалиний», на борту которого находились 180 человек — 140 студентов из Канады и Ирана, несколько европейцев, а также украинский экипаж. Все они погибли.

Открытие «Турецкого потока»

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган открыли «Турецкий поток» Фото: официальный сайт президента РФ

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Турция) 8 января открыли мощный газопровод (31,5 млрд кубометров в год) — «Турецкий поток». Проект реализовывали с 2017 года, чтобы обезопасить поставки газа из РФ в Южную Европу взамен транзита через Украину. К слову, мощность еще не запущенного газопровода «Северный поток — 2» (пойдет в центральную Европу) составляет 55 млрд кубометров в год.

Свердловского чиновника поймали на незаконной охоте в Москве

7 января в Подмосковье задержали постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова. Чиновника с другом подозревают в браконьерстве — их остановили егеря, когда те пытались дорезать подстреленную косулю, охота на которую была запрещена. Охотники вину не признали. «URA.RU» получило эксклюзивную информацию от очевидца.

Универсиада 2023 точно пройдет в столице Урала

Летняя Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Президент России Владимир Путин 4 января подписал указ, по которому летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Правительство РФ будет помогать свердловскому кабмину в организации.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал указ Путина ключевым решением для региона — местные власти построят новые инфраструктурные и спортивные объекты.

Коммунальные тарифы снова взлетят

Первую половину 2020 года коммунальные тарифы будут оставаться неизменными, но с 1 июля стоит ждать повышения. Минимальный порог повышения установили на отметке в 2,4%, максимально тарифы могут увеличиться на 6,5%.

Новые правила автошкол от ГИБДД

«Площадку» уберут с экзаменов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В 2020 году в экзамен по теории ПДД добавят больше вопросов. Сейчас их 800. Также с нового года водители-ученики смогут тренироваться на скоростных магистралях, а с октября из практической части экзамена исчезнет «площадка», где проверяют базовые навыки.

Брачный возраст могут снизить

В Минюсте РФ работают над законопроектом об изменении брачного возраста, который собираются внести в Госдуму в 2021 году. Эксперты считают, что власти собираются снизить возрастной порог. Эта идея не понравилась главной свахе страны, ведущей программы «Давай поженимся!» Розе Сябитовой. По ее словам, снижать возраст вступления в брак не нужно, потому что «дети не должны рожать детей». С этим согласна депутат и автор закона о домашнем насилии Оксана Пушкина.