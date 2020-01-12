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В Тюмени из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки, есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в нежилом доме Советская 136 Курган, пожарная машина
Пожарные быстро справились с возгоранием (архивный снимок)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени в девятиэтажном доме ночью загорелась квартира на третьем этаже. Приехавшие на место ЧП огнеборцы первым делом эвакуировали жителей подъезда.

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Ленина. Из дома эвакуировали около 40 человек, десять человек пожарным пришлось спасать из-за сильного задымления. Один житель дома получил травму, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области ТАСС.

К месту пожара в течение нескольких минут прибыло шесть пожарных машин и несколько десятков огнеборцев. С огнём пожарные справились довольно быстро. Выяснилось, что площадь возгорания в квартире составила около десяти квадратных метров. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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