В Тюмени из-за пожара эвакуировали жильцов многоэтажки, есть пострадавшие

Пожарные быстро справились с возгоранием (архивный снимок) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюмени в девятиэтажном доме ночью загорелась квартира на третьем этаже. Приехавшие на место ЧП огнеборцы первым делом эвакуировали жителей подъезда.

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Ленина. Из дома эвакуировали около 40 человек, десять человек пожарным пришлось спасать из-за сильного задымления. Один житель дома получил травму, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области ТАСС.

К месту пожара в течение нескольких минут прибыло шесть пожарных машин и несколько десятков огнеборцев. С огнём пожарные справились довольно быстро. Выяснилось, что площадь возгорания в квартире составила около десяти квадратных метров. Причины возникновения пожара сейчас выясняются.