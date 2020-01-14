Курганским инвалидам приходится выносить мусор за километр от дома

О проблеме рассказали жители одного из микрорайонов города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мусорная реформа в Курганской области

Инвалиды, проживающие в микрорайоне Черемухово (Курган), пожаловались, что мусорные контейнеры установили в километре от их дома. Об этом жительница дома сообщила 14 января в Instagram губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«Поставили свои ящики [для мусора] за километр от нас. Мы — инвалиды, ходить далеко не можем. Сейчас проехала машина, и наш полный ящик не взяли, что делать?» — объяснила пользователь va_lentina7461 в комментарии.

В сообщении женщина рассказала, что возле их дома есть мусорный контейнер. Одна из курганских компаний заключила с жильцами договор на вывоз мусора, но позже отказалась от этого. Выяснилось, что у организации не было прав на вывоз мусора в районе. Сейчас территорию обслуживает регоператор ООО «Чистый город», но дозвониться до него жильцы не смогли.

«Мы получили обращение от жителей, проживающих по ул. Абрикосовой, 44. Заявку мы передали компании „Экосистема“. В течение сегодняшнего-завтрашнего дня оборудование поставят возле дома», — сообщил корреспонденту «URA.RU» директор «Чистого города» Владимир Пестриков. На момент публикации новости получить оперативный комментарий в пресс-службе правительства региона не удалось.