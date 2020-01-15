Курганский бизнес не может дождаться от власти денег за ремонт школ

Одна из школ, за ремонт которой подрядчику не заплатили (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подрядчику ООО «Альянс Строй», который в прошлом году ремонтировал школы и детские сады в Кургане, не выплатили более четырех миллионов рублей. Об этом «URA.RU» сообщил представитель организации Андрей Денисов.

«Все работы с нашей стороны были выполнены. Деньги должны были выплатить в течение 15 рабочих дней. Некоторые долги заказчик частично погасил. Местные власти сказали, что наш вопрос на контроле, и он решается», — объяснил представитель организации. Некоторые из работ компания выполнила в мае прошлого года.

Наибольшую сумму подрядчику не выплатили за ремонт школ № 42, №46, №50, №51 и №67. Компания передала в суд дела по просроченным контрактам. Как объяснили заказчики сотрудникам организации, деньги не смогли вовремя выплатить из-за нехватки финансирования.

В пресс-службе городской администрации «URA.RU» подтвердили существование долгов. По словам властей, «задолженность планируется погасить до конца января».