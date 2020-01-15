Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»

На Мальте стало больше богатых россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Мальты опубликовало список лиц, которые приобрели гражданство республики в 2018 году. В числе обладателей «золотых паспортов» оказались более десяти человек с именами известных российских бизнесменов и экс-политиков.

В документе указаны полные тезки представителей российской бизнес-элиты: владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова, экс-главы «Транснефтепродукта» Михаила Меженцева, акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, сообщает РБК. Среди тех, кто обзавелся гражданством Мальты, также указаны полные тезки гендиректора компании Gamma Development, члена политсовета отделения «Единой России» в Калининградской области Юрия Находкина и членов совета директоров «Сити Инвест банка» — Леонида Шоршера и Сергея Камзина.



Как сообщает издание, в документе также присутствует имя владельца компании «Май», экс-депутата Госдумы от «Единой России» Игоря Лисиненко и его супруги — в беседе с РБК он подтвердил, что семья получила гражданство Мальты, чтобы развивать бизнес. Другие упомянутые в материале лица пока не комментировали опубликованную информацию.



Всего «золотые паспорта» Мальты приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тысячи человек. С 2004 года республика входит в Евросоюз.