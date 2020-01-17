Свердловский губернатор объяснил, почему регион не помогает деньгами Зауралью

Свердловская область не готова оказывать финансовую поддержку Курганской области, как это делают соседи по УрФО — Тюмень и Ямал. Об этом на пресс-конференции заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент «URA.RU».
«Прямое субсидирование, к сожалению, делать не будем, нет такой возможности», — отметил глава региона, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Куйвашева, в Свердловской области достаточно собственных проблем: «У нас область огромная, 4,5 миллиона [человек]. ЯНАО, ХМАО, Тюмень и Курган — сколько их? Три с половиной — четыре миллиона. У нас проблем больше».
Куйвашев подчеркнул, что Свердловская область готова оказывать Зауралью посильную помощь, которая не предполагает прямых инвестиций. «Совместные проекты по кооперации, что выгодно и нашим предприятиям, и им, будем делать. Такие проекты уже есть», — пояснил он.
Ранее «URA.RU» сообщало, что власти Тюменской области окажут Зауралью финансовую помощь в размере 400 млн рублей. На эти деньги в Кургане должны провести реконструкцию очистных сооружений, чтобы снизить количество вредных стоков в реку Тобол и улучшить экологическую обстановку в обоих регионах. Кроме того, правительство Ямала выделит на социально-экономическое развитие Курганской области 350 млн рублей. Также финансовую поддержку Зауралью оказали власти Москвы.
На финансовые проблемы Курганской области в марте 2019 года обратил внимание полпред президента России В УрФО Николай Цуканов. На окружном совете, где присутствовали уральские губернаторы, обсуждались варианты решения проблем Зауралья.