Мишустин пригрозил санкциями российским компаниям в случае, если они будут сокращать сотрудников Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефть продолжает дешеветь, вслед за ней свои позиции сдает и российская валюта. В этих условиях власти планируют внеочередную индексацию пенсий, чтобы поддержать самые незащищенные слои населения. Однако есть мнение, что благодаря увеличению пенсий вырастет платежеспособность населения, что спровоцирует рост цен на продукты и другие товары.

Вырастут ли цены на бензин и продукты в России

Поставщики предупредили крупные торговые сети о росте стоимости гречки и риса на фоне эпидемии коронавируса. Эту меру они связывают с увеличением затрат на энергоносители, содержание импортного оборудования и поставку товаров. Рост цен составил примерно 15-20%.

Вместе с тем в Госдуме прозвучало предложение о снижении цен на бензин. Член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет уверен, что такая мера может привести к снижению стоимости продуктов, так как уменьшатся расходы на логистику.

Что делать, если не хватает денег на самое необходимое

Россияне уже столкнулись с нехваткой денег. Многие в этой ситуации пытаются получить необеспеченные кредиты. За последний месяц зафиксирован всплеск заявок на ссуды наличными и POS-кредиты, говорят в крупных банках. Но и требования к заемщикам ужесточились, сейчас заемщику «с улицы» получить займ не так просто.

Другие предпочитают копить. В частности, некоторые предпочитают вкладываться в криптовалюту. Эксперт объяснил, при каких условиях стоит выбрать криптовалюту как способ сохранить и приумножить свои деньги. Несмотря на то, что курс этой валюты заметно просел на фоне разрыва сделки ОПЕК и коронавируса, эксперты ждут, что он вскоре снова вырастет.

Кроме того, можно с пользой для себя использовать свободное время, которое появилось благодаря карантину. Саморазвитие и обретение новых навыков поможет усилить свои позиции на рынке труда, а значит, в перспективе и повысить свою зарплату.

Стоит ли ждать массовых сокращений из-за кризиса

Правительство РФ пригрозило российским компаниям санкциями в случае, если они попытаются использовать нестабильную экономическую ситуацию для увольнения сотрудников. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он напомнил о необходимости переводить людей на более гибкий график работы, а также напомнил, что власти будут следить за переводом россиян на удаленный режим работы. Кроме того Мишустин отметил, что задержка выплаты зарплат грозит компаниям проблемами.

Также российское правительство намерено поддержать граждан, открывших собственный бизнес. Меры их поддержки будут приниматься совместно с Центробанком.