В правительстве РФ обсудили тему увольнений россиян из-за коронавируса

Российсие компании, которые будут уволнять сотрудников или задерживать им зарплаты в период пандемии коронавируса, будут подвергаться проверкам и наказаниям. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой и решить проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — приводит слова Мишустина «Интерфакс».
В сегодняшней ситуации необходимо использовать все возможные меры гибкой занятости людей, отметил Мишустин. Кроме того, власти будут следить за процессом перевода сотрудников на удаленый режим работы, заявил глава кабмина. При этом в такой непростой ситуации, увольнение сотрудника, как и всегда, должно являться крайней мерой, подчеркнул премьер-министр. Он также заявил, что власти будут отслеживать и ситуацию с выплатой заработных плат.
Также планируется организовать поддержку граждан, не имеющих постоянной работы и решивших открыть собственный бизнес, передает телеканал 360. Отмечается, что меры поддержки малого бизнеса будут приниматься совместно с Центробанком.
По последним данным, в мире зарегистрировано более 278 тысяч случаев заражениях коронавирусом COVID-19. Из них вылечились более 89 тысяч людей, умерли более 11 с половиной тысяч. В России на настоящий момент зарегистрировано 253 случая заражения, из них вылечились 12, одна пациентка скончалась из-за оторвавшегося тромба на фоне осложенений, вызванных коронавирусом.
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