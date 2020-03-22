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Сегодня 22 марта, воскресенье. И вот главные темы этой недели:
В начале марта стоимость нефти марки Brent упала на 31%, а WTI — на 27%. Вслед за ценами на нефть обрушился и курс российской валюты. С тех пор темы о наступающем кризисе, волне банкротств и массовых сокращениях не покидают новостные ленты. Поэтому вместо очередного прогноза мы решили рассказать тем, кто не до конца понимает, почему стоимость нефти ударит по карманам почти каждого жителя России.
Конституционному суду РФ потребовалось всего два дня, чтобы вынести вердикт по президентскому проекту поправок в Конституцию. Отвечаем на вопросы, есть ли в этом решении политика и кто помог ускорить процесс.
Эксперты предсказывали, что так или иначе нестабильная экономическая ситуация повлияет на рынок недвижимости в России. И вот прогнозы начали сбываться: арендаторы офисов лишаются средств из-за карантина, застройщики предупреждают о повышении цен на жилье, а россияне спешат вложить накопления в ипотеку, пока она не успела подорожать. Разбираемся, что происходит с рынком недвижимости.
Экономический кризис, произошедший на фоне вспышки коронавирусной инфекции, ударил по ряду отраслей. Одни предприниматели перевели сотрудников на дистанционную работу, другие отправили в вынужденные отпуска или вовсе уволили. Рассказываем, ждать ли россиянам массовых сокращений и что делать тем, кто уже остался без работы.
Меры по противодействию распространению коронавируса, принятые российскими властями, создали серьезные проблемы у бизнеса — убытки несут туроператоры, авиакомпании, отрасль развлечений и сфера общественного питания. Но есть и те, кому проблемы других оказываются на руку. Разбираемся, кому выгодна паника из-за коронавируса.
Стабильности России грозит «совершенный шторм» — череда общемировых кризисов из-за коронавируса и обвала цен на нефть. Но поправки в Конституцию помогут справиться со сложной экономической ситуацией — поддержать на приемлемом уровне здравоохранение, прожиточный минимум и индексацию пенсий, считают эксперты.