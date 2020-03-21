Кризис 2020-го: почему обвал нефти ударит по карману каждого

Обвал нефти приводит к падению курса рубля, инфляции и рецессии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

В ночь на 9 марта (на третий день после выхода России из сделки ОПЕК+) стоимость нефти марки Brent упала на 31% и достигла 31,43 доллара за баррель. Нефть марки WTI подешевела на 27% — до 30,27 доллара. Вслед за ценами на нефть обрушился и курс российской валюты — уже к утру доллар подорожал до 72,04 рубля, а евро — до 82,1. С тех пор темы о наступающем кризисе, рецессии, волне банкротств и массовых сокращениях не покидают новостные ленты и первые полосы газет.

Вместо очередного прогноза URA.RU решило рассказать тем, кто не до конца понимает, почему стоимость нефти, которую добывают где-то на далеком Севере, ударит по карманам почти каждого жителя России. Объясняет директор Института экономики Российской академии наук (2005-2015), доктор экономических наук Руслан Гринберг.

Почему обрушение нефтяного рынка привело к кризису?

Дело в том, что у нас вся экономика привязана к ценам на нефть. И когда ее стоимость снижается, естественно, начинается паника. Владельцы ценных бумаг понимают, что это приведет к снижению курса рубля (и, как следствие, стоимости их активов), поэтому стараются от них избавиться.

В этот момент на рынке резко меняется спрос и предложение. Все начинают продавать ценные бумаги, их никто не покупает, поэтому их стоимость стремительно падает.

Как это влияет на последующую инфляцию?

Когда доллар поднимается в цене с 60 до 80 рублей, это значит, что все импортные товары подорожают примерно на ту же величину. А в стране очень много таких товаров, поскольку импортозамещения в полном объеме у нас так и не состоялось. Точнее почти вообще не состоялось за исключением птицы, свинины и еще кое-каких продуктов.

Как следствие — все ввозимые товары, покупаемые за доллары, дорожают в рублях. Потом цены импортной продукции передаются на все остальное. А у нас люди и без того потеряли реальные доходы, поэтому если сегодня не случится отскока доллара с 80 до 60 рублей, гражданам даже со средним заработком такой рост цен будет чувствительным.

Как это все приводит к сокращениям зарплат и сотрудников в компаниях?

Описанная выше ситуация приводит к общей рецессии — спаду производства. Спад начинается из-за резкого сокращения потребления. А потребление сокращается из-за роста цен. Плюс свою роль играет и прекращение международных контактов, в том числе торговли. Все это ведет к резкому сокращению спроса на товары и услуги.

В этом случае бизнесу приходится либо увольнять сотрудников, которым нечем платить, либо сокращать их зарплату. У правительства нет другого выхода кроме как увеличивать поддержку бизнеса и граждан, но у нас с этим почему-то тянут, успокаивают всех, что все под контролем. Но люди находятся в полном неведении, не знают, чего ждать.

Что в таком случае делать? На что людям обращать внимание?

Точно не нужно бежать с рублями в банк и менять их на валюту. Это рискованно. Что касается индикаторов, то для обычных людей таковыми являются стоимость продуктов питания, ЖКХ, лекарств и уровень зарплаты. Эти четыре параметра отражают ситуацию на рынке.