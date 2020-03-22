Как пандемия коронавируса изменит рынок труда в России

Одни потеряют работу, другие сменят род деятельности Фото: Анна Майорова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020

Экономический кризис, произошедший на фоне вспышки коронавирусной инфекции, уже оказал влияние на ряд отраслей. Одни предприниматели по возможности переводят сотрудников на дистанционную работу, чтобы предотвратить новые случаи заражения, другие отправляют в вынужденные отпуска или вовсе увольняют из-за резкого падения спроса на продукцию и услуги. Какой передел на рынке труда наступит в результате пандемии COVID-19, URA.RU узнало у экономистов и HR-менеджеров.

Ждать ли массовых сокращений?

Без работы могут остаться сотрудники общепита Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Россия не впервые сталкивается с экономическим кризисом, поэтому бизнес уже накопил большой арсенал технологий, которые можно будет использовать и в этот раз, считает заместитель директора центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников. «Даже если произойдет спад спроса на продукцию, фирмы не будут увольнять людей, а отправят их в вынужденные отпуска, сократят продолжительность рабочей недели или зарплату, тем самым сохраняя занятость. Так делали российские предприятия в гигантских масштабах на протяжении 1990-х годов и частично во время кризиса 2008—2009 годов», — объясняет экономист.

Гражданам, которые лишатся работы, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги, специалист по инвестициям Андрей Мовчан предлагает обеспечить фиксированные государственные выплаты. По словам экономиста, в мире существует несколько механизмов поддержки людей, оставшихся без средств к существованию. В условиях пандемии коронавирусной инфекции самым действенным из них является создание виртуальной биржи, на которой безработный сможет сообщить об увольнении и получить от государства определенную сумму до окончания режима чрезвычайного положения. «Можно придумать способ, чтобы делать это дистанционно, без посещения биржи труда и угрозы заражения», — уверяет эксперт.

Государству необходимо поддержать людей, оставшихся без зарплаты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Куда деваться оставшимся без работы?

Представители некоторых профессий начнут переходить в смежные сферы, которые на фоне карантина, напротив, будут процветать. Так, например, официанты или продавцы смогут устроиться в службу доставки еды, полагает Капелюшников. «Часть людей, потерявших работу в пострадавшей сфере, сможет найти место в новой, более успешной во время режима ЧС», — подчеркивает доктор экономических наук.

В сложившейся экономической ситуации из-за коронавируса можно разглядеть не только проблему, но и повод посмотреть на бизнес с другой стороны и найти новые возможности, уверена автор книги «Нет офиса — нет проблем», эксперт по удаленной работе и дистанционному управлению бизнесом Евгения Тудалецкая. «Кто-то проявит смекалку, а кто-то останется ждать окончания кризиса. Во всем нужно искать плюсы, в состоянии стресса мозг перестает быть ленивым и находит оригинальные пути решения. Для кого-то это будет развитие, а не стагнация», — отмечает эксперт.

Так, вместо того, чтобы закрывать салон красоты и уходить из бизнеса, можно создать мобильное приложение с контактами мастеров, которые будут работать на дому, приводит пример собеседница агентства. А учителю русского языка, отправленному из-за коронавируса на карантин, можно попробовать себя в сфере онлайн-образования или вовсе в должности копирайтера, размышляет Тудалецкая.

Однако как только ситуация с коронавирусом пойдет на спад, пострадавшие сферы с лихвой наверстают упущенное. Люди, изголодавшиеся по путешествиям, музеям, концертам, кинотеатрам и прочим развлечениям, поднимут спрос до небывалых вершин, полагает независимый HR-эксперт Александр Сивогривов.

Какие открытия ждут бизнес и самих сотрудников?

Компании, которые ранее морально не были готовы к переходу части сотрудников на удаленную работу, сейчас осознают, что это эффективно, уверен Сивогривов. В дистанционном режиме работы, по мнению эксперта, для руководителей есть ряд плюсов. Например, проводить совещание рабочих групп на расстоянии намного удобнее. При переходе сотрудников на удаленный формат работы происходит экономия на аренде и обслуживании помещения.

Сотрудники, по мнению эксперта, в условиях удаленной работы чувствуют себя более отдохнувшими, так как не тратят время на транспорт, что также делает их работу более результативной. «Еще один плюс, который может возникнуть после ситуации с коронавирусом, заключается в том, что может исчезнуть устоявшаяся практика, когда гордый, намотавший сопли на кулак сотрудник болеет и приходит на работу показать, что он такой герой и боец, а в итоге заражает пол-отдела», — подытожил HR- специалист.

Компании перейдут на удаленную работу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

По мнению Тудалецкой, переход на удаленную работу из-за пандемии коронавируса научит предпринимателей вести бизнес более оптимизированно. «С точки зрения расходов на сам офис и содержание персонала из определенного города, тех же жителей Москвы, которым требуется платить более высокие зарплаты. Можно будет снять офис поменьше и нанять сотрудника, например, из Тулы», — объясняет эксперт по удаленной работе.

В условиях дистанционного управления у работодателей появится вопрос, чем же занят сотрудник на самом деле, отмечает она, и это поможет понять, кто реально был эффективен в офисе, а кто изображал бурную деятельность. Тудалецкая также советует управленцам не бояться, что производительность работника упадет из-за того, что он будет отвлекаться на домашние дела, так как в офисе он отвлекается не меньше, только на другие вещи — например, общение с коллегами или походы в курилку. К тому же в новых условиях, по словам эксперта, контроль никуда не исчезает, а лишь обретает новые формы. «Компания, которая научится сейчас работать с сотрудниками удаленно, примет решение сохранить работу в таком режиме и только от этого выиграет», — заключает собеседник агентства.