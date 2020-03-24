Источник: в деле замначальника курганского УМВД могут появиться новые фигуранты

Окончательный ущерб от действий обвиняемых еще не подсчитан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

В деле о мошенничестве, в котором фигурирует замначальника УМВД России по Курганской области Андрей Шамин, могут появиться новые подозреваемые, рассказал URA.RU информированный источник. Также не исключено, что увеличится сумма ущерба.

«27 млн рублей — это то, что пока удалось „раскопать“. Есть версия, что это не окончательная цифра», — заявил инсайдер. Он добавил, что следственные действия только начались, поэтому не исключено, что в скором времени появятся новые фигуранты: «Проверяются все связи задержанных. Также могут возникнуть вопросы к их руководству, в том числе к бывшему». В следственном управлении СК России по региону не стали комментировать озвученную информацию.

Шамина обвинили в создании преступной группы будучи начальником ОМВД России по Шадринску. Вместе с ним в минувшие выходные задержали начальника МО МВД России «Шадринский» Дмитрия Кокотеева, главбуха шадринского отдела полиции и двоих ее подчиненных. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Общий ущерб пока оценивается в 27 млн рублей. Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России при оперативном сопровождении регионального УФСБ.

По ходатайству следствия суд отправил Шамина и Кокотеева в СИЗО. Главбух и ее подчиненный находятся под домашним арестом, сообщает СУ СК. Подозреваемые отстранены от исполнения обязанностей, заявили URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Проводится служебная проверка. Если вину сотрудников установят, их уволят из органов внутренних дел, а к их руководителям примут меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.