Госучреждениям Ямала угрожает дефицит кадров из-за коронавируса

Из-за опасности коронавируса приостановлена работа кадровых комиссий Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В условиях мер по предотвращению завоза коронавируса на Ямал госучреждения региона могут столкнуться с проблемой замещения вакансий, рассказали URA.RU осведомленные источники, близкие к окружным властям. Связано это с тем, что в ЯНАО была приостановлена работа конкурсных комиссий.

«Работа конкурсных и аттестационных комиссий, которые утверждали кадровый резерв на замещение должностей госслужащих, отменена до особого распоряжения, — сообщил собеседник. — Как именно это отразится на работе в госучреждениях ЯНАО, сказать пока сложно, не исключено, что могут возникнуть проблемы с заполнением вакантных мест».

В пресс-службе правительства ЯНАО подтвердили, что аттестационные и конкурсные комиссии действительно приостановили свою работу согласно постановлению главы региона Дмитрия Артюхова от 16 марта, однако не согласились с тем, что это может принести проблемы. «На сегодняшний день в регионе сформирован кадровый резерв, включающий в себя порядка 1000 кандидатов», — сообщили представители аппарата губернатора. При этом в настоящее время прорабатывается возможность проведения кадровых и аттестационных комиссий онлайн, сообщили в правительстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с угрозой завоза коронавируса на Ямал в регионе был введен режим повышенной готовности. В связи с этим были отменены все массовые мероприятия. Заседания, совещания и приемы граждан будут проводиться в режиме видеоконференцсвязи.

По информации оперативного штаба ЯНАО, на сегодняшний день в регионе не выявлено ни одного случая коронавируса. Госпитализирован 21 человек, контактировавший с заболевшими, еще 453 находится на карантине в режиме самоизоляции.