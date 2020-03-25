В Зауралье резко сократилась рождаемость

Рождаемость в Курганской области продолжает сокращаться значительными темпами Фото: Антон Белицкий © URA.RU

По итогам января 2020 года в Курганской области родились 605 малышей — на 111 детей меньше, чем в январе 2019 года. Такие данные приводит Свердловскстат.

«В январе 2019 года отмечено уменьшение на 15,5% числа родившихся», — говорится в докладе о социально-экономическом положении региона. Число умерших сократилось на 12,6% и составило по итогам месяца 1103 человека. Зафиксировано пять случаев младенческой смертности (в прошлом году три).

Число умерших в Курганской области, как и год назад, превышает число родившихся в 1,8 раза. Наиболее распространенными причинами смерти остаются болезни органов кровообращения (37,5%) и новообразования (14,5%). 100 смертей в регионе (9,1%) вызваны внешними причинами, в том числе убийствами, самоубийствами, ДТП, отравлениями от алкоголя.

Численность постоянного населения Курганской области, по данным Свердловскстата, на 1 января 2020 года составила 827 166 человек. За прошлый год она сократилась на 7,5 тысячи человек. Для сравнения: еще в 2003 году в регионе числилось более миллиона жителей. Рождаемость в Зауралье сокращается не первый год. Так, в 2016 году в регионе родилось более 10,6 тысячи малышей, в 2017 году — почти 9,5 тысячи, а в 2018 году — только 8,6 тысячи детей.