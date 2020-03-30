Ямальского мэра наказали за нарушения при работе с контрактами

Главу сельского поселения Новый Порт Ямальского района ЯНАО Сергея Сеина наказали за нарушение прав предпринимателя, сообщила окружная прокуратура. За то, что муниципалитет несвоевременно рассчитался с подрядчиком, мэру придется уплатить десятки тысяч рублей штрафа.
«Подрядчиком работы были выполнены, оплата за оказанные услуги произведена спустя два месяца», — рассказали в надзорном ведомстве. Прокурором Ямальского района было возбуждено административное дело по статье «нарушение должностным лицом срока оплаты работ при осуществлении закупок для муниципальных нужд». Департаментом экономики ЯНАО мэру было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Получить оперативный комментарий в администрации Ямальского района по ситуации не удалось. В районной прокуратуре на звонок агентства никто не ответил.
Ранее URA.RU рассказывало о несогласованности между администрацией района и села Новый Порт. Из-за этого возникла путаница в вопросах, сколько жилых домов будет реально построено по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.