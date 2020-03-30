29 марта 2020
28 марта 2020
27 марта 2020

Советнику тюменского губернатора не продлили срок полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоговая пресс-конференция губернатора Владимира Якушева. 2015 год. Тюмень, новопашин александр
Александр Новопашин был советников губернатора с 2016 годаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Советнику тюменского губернатора Александру Новопашину не продлили срок полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Новопашин получил пост советника главы региона в октябре 2016 года, когда покинул должность директора департамента информполитики Тюменской области.

В разговоре с агентством экс-советник подтвердил информацию инсайдера. «Да, я уже не являюсь советником губернатора, потому что вышел на пенсию», — объяснил Новопашин причину отставки. Получить оперативный комментарий в региональном правительстве не удалось — там взяли время на подготовку ответа.

Вместо Новопашина департамент информполитики в 2016 году возглавил Павел Белявский, освободивший кресло депутата Тюменской областной думы. После смены руководства ведомство было переименовано в департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.

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© Служба новостей «URA.RU»
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