Советнику тюменского губернатора не продлили срок полномочий

Советнику тюменского губернатора Александру Новопашину не продлили срок полномочий. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Новопашин получил пост советника главы региона в октябре 2016 года, когда покинул должность директора департамента информполитики Тюменской области.
В разговоре с агентством экс-советник подтвердил информацию инсайдера. «Да, я уже не являюсь советником губернатора, потому что вышел на пенсию», — объяснил Новопашин причину отставки. Получить оперативный комментарий в региональном правительстве не удалось — там взяли время на подготовку ответа.
Вместо Новопашина департамент информполитики в 2016 году возглавил Павел Белявский, освободивший кресло депутата Тюменской областной думы. После смены руководства ведомство было переименовано в департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике.