Любимому предприятию тюменских властей задолжали более миллиарда рублей

Клиенты и партнеры тюменской птицефабрики «Боровская», пару лет назад работавшей в убыток, задолжали предприятию 1,3 млрд рублей. Информация об этом содержится в аудиторском заключении о годовом бухгалтерском отчете ПАО «Птицефабрика Боровская».
«Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между обществом и покупателями с учетом всех предоставленных скидок», — приводится в докладе. Согласно документации, за год размер дебиторской задолженности увеличился на 311 млн рублей. Краткосрочная задолженность покупателей приходится на сумму 1 млрд рублей, долгосрочная — 481 млн рублей.
При этом сама птицефабрика «Боровская» задолжала поставщикам еще 1,8 млрд рублей. Сумма, в которую оцениваются материальные запасы компании, составляет 2 млрд рублей. За 2019 год предприятие получило 619 млн рублей в виде господдержки по различным программам.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменская птицефабрика «Боровская» приобрела 39% акций тюменского алкогольного завода «Бенат». Оба предприятия регулярно поддерживаются дотациями тюменских властей.