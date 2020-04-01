За жителями Екатеринбурга могут начать следить с помощью QR-кодов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 1 апреля — 112-й день с момента обнаружения коронавируса и 22-й — с объявления пандемии. В России, по данным портала стопкоронавирус.рф на 12:55, зарегистрировано 2 777 случаев заболевания (+440 за день), 190 человек вылечились (+69, 6% от общего числа зараженных), 24 человек умерло (+7). В Свердловской области зафиксировано 33 заболевших. О новых случаях заражения и выздоровления пока не сообщается.

Полиция Екатеринбурга начала проверять людей на улицах

Полицейские Екатеринбурга начали останавливать горожан и выяснять, почему они не соблюдают режим самоизоляции. Стражи порядка проверяют паспорт, «пробивают» идентификационный номер телефона и узнают, почему человек находится на улице. В полиции Екатеринбурга пояснили, что процедура законна.

В свердловских аптеках насчитали меньше 200 масок

Росздравнадзор обнаружил, что в аптеках Свердловской области хранятся всего 192 медицинские маски. В оптовых сетях их нет. При этом в медучреждениях региона есть около 1,7 млн масок и 15,5 тысяч респираторов. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков объяснил, что маски в первую очередь поступают в медицинские учреждения, а также передаются полиции, в МФЦ и в другие организации, где часто бывают люди.

За жителями Екатеринбурга начнут следить, как за москвичами

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что городские власти разрабатывают систему контроля за гражданами по примеру Москвы. В столице Урала также собираются использовать QR-коды в качестве пропусков для выхода из дома. Человека, оказавшегося на улице без такого кода, могут оштрафовать полицейские и Росгвардия.

Свердловская власть готовит штрафы для нарушителей карантина

Законодательное собрание Свердловской области на внеочередном заседании 7 апреля обсудит введение штрафов за нарушение карантинного режима. Размер штрафов и условия наложения административного взыскания пока неизвестны — текст законопроекта еще не направлен депутатам.

«Иннопром» отложили на год

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров перенес выставку «Иннопром» в Екатеринбурге на 2021 год. Ожидается, что мероприятие пройдет в июле. Италия останется страной-партнером мероприятия.

Екатеринбуржцев попросили жаловаться на грязь в подъездах

Власти попросили жителей Екатеринбурга сообщать о неубранных подъездах. Скапливающаяся там пыль и грязь помогает коронавирусу дольше сохраняться на поверхностях, говорят врачи. Замгубернатора Павел Креков попросил жаловаться на плохую уборку на горячую линию в мэрию. Согласно поручению губернатора Евгения Куйвашева, в Екатеринбурге прибираться в подъездах должны ежедневно.

Заседания судов начали проводить по WhatsApp

Заседания свердловских судов начали проходить через видеосвязь по WhatsApp. С помощью мессенджера уже рассмотрено дело предпринимателя Владимира Чумичева, который не закрыл свое кафе «Симба» в Невьянске. Личный прием граждан в судах приостановлен до 10 апреля.

Завод имени Калинина остановил производство

Машиностроительный завод имени Калинина в Екатеринбурге, известный оборонными разработками, остановил производство. Работников предприятия отправили в отпуск до 6 апреля и обязали каждый день отчитываться о своем здоровье. Замдиректора завода Александр Косинцев сообщил, что ЗиК, несмотря на недельный простой, пока не просит заказчиков о переносе сроков сдачи продукции и не меняет планы.