В Кургане вырубили деревья, высаженные ветеранами

В мэрии заявили, что деревья вырублены законно Фото: «О, Курган», «ВКонтакте»

На территории Курганского областного госпиталя для ветеранов войн вырубили деревья, высаженные участниками Великой Отечественной войны. Об этом курганцы сообщили в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

«Новый начальник областного госпиталя ветеранов войн начал работу с того, что вырубает здоровые деревья на территории госпиталя!» — сообщает автор публикации Нина Чекрыгина. Она разместила фотографию, на которой видно здание госпиталя и лежащие рядом ветки. «Деревья посажены уже умершими участниками войны!» — возмущается девушка.

Оперативно дозвониться до руководства медучреждения URA.RU не удалось. «На территории Курганского областного госпиталя ветеранов войн имеются деревья, которые представляют угрозу безопасности для пациентов и работников госпиталя, а также мешают проезду спецтранспорта, создают угрозу замыкания на линиях электропередач», — прокомментировали публикацию в региональном департаменте здравоохранения. В ведомстве отметили, что в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы на территории госпиталя высадят саженцы рябины, сосны и других декоративных насаждений.

В пресс-службе городской администрации заявили URA.RU, что вырубка деревьев произведена законно, госпиталю выдавалось разрешение на снос. «Обследованные деревья произрастали слишком близко к зданию — на расстоянии менее пяти метров, что противоречит правилам содержания зеленых насаждений, являлись аварийными и угнетенными», — пояснили в мэрии.

Как ранее сообщало URA.RU, должность начальника госпиталя стала вакантной в 2019 году после увольнения Александра Серкова, занимавшего этот пост. В настоящее время медицинской организацией руководит Вячеслав Байчурин, который ранее работал в медико-санитарной части МВД России по Курганской области.