Врачи наблюдают за состоянием всех зараженных тюменцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 апреля, — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 4 149 случаев заболевания, 281 человек вылечился, 34 человека умерли. В Тюменской области за день заразились пять человек, общее число инфицированных — 11, трое находятся в тяжелом состоянии.

Среди территорий УрФО Тюменская область занимает пятое место по числу заболевших. В регионе в разы меньше инфицированных, чем в Свердловской (38 человек) и Челябинской (23) областях. Соседи по «матрешке» тоже обходят Тюменскую область: в ХМАО на данный момент 16 зараженных, в ЯНАО — 12. График развития эпидемии в Тюменской области ступенчатый: новые больные появляются не каждый день, график стабильно растет. Это напоминает так называемый «европейский» сценарий, когда число инфицированных растет плавно и неизменно.

Обнаружены новые больные коронавирусом

Оперативный штаб Тюменской области сообщил о пяти новых заболевших коронавирусом, подробности о самочувствии пациентов пока неизвестны. Сейчас в регионе 11 случаев заражения. Трое заболевших находятся в тяжелом состоянии, у них обострились хронические недуги.

Двоих инфицированных выписали из больницы

Из тюменской инфекционной больницы выписали двоих инфицированных коронавирусом. Сейчас там под наблюдением врачей остаются еще семь человек. Дополнительный корпус инфекционной больницы в Тюмени откроется в ближайшее время.

Летать в Москву можно будет только одним рейсом

В аэропорту Рощино отменяются рейсы по маршруту Москва — Тюмень — Москва. Сразу три авиакомпании отказались от вылетов 3 апреля, остался только утренний рейс «Аэрофлота». По данным инсайдера URA.RU, перевозчики отменили полеты из-за низкой заполняемости самолетов.

Первого тюменца оштрафовали за нарушение карантина

В Тюмени впервые наказали местного жителя, нарушившего правила режима самоизоляции. Его обязали выплатить штраф в 500 рублей. Мужчина вернулся из Таиланда 16 марта и не провел в карантине положенные 14 дней.

Тюменский инфекционист развеял мифы о лечении коронавируса

Заведующий инфекционным отделением Многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнев заявил, что вопреки народным советам алкоголь повышает шанс заболевания коронавирусом, а имбирь и чеснок бесполезны в борьбе с инфекцией. Врач предупредил, что сода и двуокись хлора, которые также считают эффективными, опасны для организма человека.

На нарушениях карантина поймали более 20 компаний

В Тюмени начали наказывать предпринимателей, проигнорировавших запрет на работу во время карантина. За неделю власти выявили более 20 нарушителей. Пока бизнесмены отделались штрафами, за повторное нарушение им грозит закрытие на три месяца.

Коронавирус разрушил пару тюменских молодоженов

В Тюменской области молодожены расстались, узнав о том, что ЗАГС, в который они подали заявление, приостановил работу из-за пандемии коронавируса. Жених счел, что перенос свадьбы — это «знак свыше».

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Тюмень», а также telegram-канале «Коронавирус. Тюмень».