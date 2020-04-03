02 апреля 2020

В Тюмени впервые оштрафован нарушитель карантина по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Тюменец, отдыхавший в Таиланде, пренебрег требованиями властейФото: Алена Полозова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени впервые оштрафовали местного жителя, нарушившего правила режима самоизоляции по коронавирусу. Об этом URA.RU сообщили в областном суде. Нарушитель оштрафован на 500 рублей мировым судьей.

По словам пресс-секретаря ведомства Виталия Лазарева, мужчина вернулся из Таиланда 16 марта, но пренебрег предписанием тюменских властей, и не провел дома положенных 14 дней. «Утром 28 марта контролирующие органы не обнаружили нарушителя дома. Был составлен протокол, а дело направлено в суд», — рассказал представитель облдсуда.

Ранее тюменские власти заявляли, что всем нарушившим карантин грозят не только штрафы, но и уголовное преследование, если нарушитель заразит коронавирусом других людей. С 3 апреля в регионе действует режим полной изоляции, предписывающий находиться дома всем жителям региона, за исключением некоторых категорий

По последним данным, в тюменской инфекционной больнице находится семь человек с подтвержденным коронавирусом. Еще четверо смогли полностью излечиться от опасного заболевания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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