В Тюмени готовят к открытию дополнительный инфекционный корпус

Тюменские власти последовали рекомендациям Минздрава РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дополнительный корпус инфекционной больницы откроется в ближайшее время в Тюмени. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«В Тюмени ведется подготовка к открытию дополнительного корпуса инфекционной больницы», — сообщает издание со ссылкой на депздрав. По информации ведомства, в новом корпусе будет как взрослое, так и детское отделение.

Тюменские власти объяснили данное решение рекомендациями Минздрава РФ, в соответствии с которыми здание, в котором будут работать только с коронавирусом, должно быть отдельно стоящим. «Статус у Областной инфекционной больницы не меняется, в ней сегодня уже лечатся и будут продолжать лечение — только пациенты с коронавирусом», — приводит депздрав слова замгубернатора Ольги Кузнечевских.

По последним данным, в Тюменской области остаются на обязательной самоизоляции 4,5 тысячи человек. Четверо больных коронавирусом продолжают лечение в Областной инфекционной больнице, новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано.

Ранее URA.RU сообщало, что с 3 апреля на территории Тюменской области на неопределенный срок введен режим самоизоляции для всех жителей региона. Выходить из дома разрешено только для посещения магазина и аптеки, выгула животных, получения экстренной медпомощи, работникам стратегически важных предприятий. Также разрешено выезжать на дачи на личном автотранспорте.