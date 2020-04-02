01 апреля 2020

В Тюмени готовят к открытию дополнительный инфекционный корпус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пустые улицы. Карантин. Тюмень, инфекционное отделение, Областная инфекционная клиническая больница
Тюменские власти последовали рекомендациям Минздрава РФФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Дополнительный корпус инфекционной больницы откроется в ближайшее время в Тюмени. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения.

«В Тюмени ведется подготовка к открытию дополнительного корпуса инфекционной больницы», — сообщает издание со ссылкой на депздрав. По информации ведомства, в новом корпусе будет как взрослое, так и детское отделение.

Тюменские власти объяснили данное решение рекомендациями Минздрава РФ, в соответствии с которыми здание, в котором будут работать только с коронавирусом, должно быть отдельно стоящим. «Статус у Областной инфекционной больницы не меняется, в ней сегодня уже лечатся и будут продолжать лечение — только пациенты с коронавирусом», — приводит депздрав слова замгубернатора Ольги Кузнечевских.

По последним данным, в Тюменской области остаются на обязательной самоизоляции 4,5 тысячи человек. Четверо больных коронавирусом продолжают лечение в Областной инфекционной больнице, новых случаев заболевания в регионе не зафиксировано.

Ранее URA.RU сообщало, что с 3 апреля на территории Тюменской области на неопределенный срок введен режим самоизоляции для всех жителей региона. Выходить из дома разрешено только для посещения магазина и аптеки, выгула животных, получения экстренной медпомощи, работникам стратегически важных предприятий. Также разрешено выезжать на дачи на личном автотранспорте.

Самые свежие новости в специальном viber-чате «Коронавирус. Тюмень», а также в telegram-канале «Коронавирус. Тюмень».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...