В России впервые выписали штраф за нарушение режима самоизоляции Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 апреля, — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й — с объявления пандемии. По данным сайта coronavirus-monitor, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в один миллион, сейчас их — 1 035 407 (+ 19 927 за день). 220 025 пациентов выздоровели (+ 8 007), 54 474 — погибли (+ 1483).

По числу зараженных по-прежнему лидируют США (244 877 человек, +29 520), на втором месте Испания (117 710, +7301). Третью строчку занимает Италия (115 242, +3177).

Сценарий распространения коронавируса в России

Регионы России тяготеют к плавному «европейскому», а не к резкому «азиатскому» варианту развития событий. По последним данным с сайта стопкоронавирус.рф, в стране зафиксировано 4 149 случаев заражения (+602 за сутки), 281 человек выздоровел, 34 человека погибли.

Коронавирус в России

За последние сутки в России зафиксирован 601 случай заболевания коронавирусом. Новые случаи — в 32 регионах страны. Впервые инфекция зафиксирована в Еврейской Автономной области и Республике Ингушетия. Лидерами по числу заболевших остаются Москва (2 923), Московская область (211), Санкт-Петербург (156). Почти половина всех заболевших коронавирусом в Москве за последние сутки младше 45 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС и распорядился переделать десятки больниц для пациентов с коронавирусом.

Регионы РФ получат миллиарды рублей на стимулирующие выплаты медработникам, которые ведут борьбу с коронавирусом.

Президент России Владимир Путин поручил предоставить россиянам бесплатный доступ в Рунет для получения госуслуг, заказа лекарств и обучения. Россияне, вернувшиеся из-за границы, смогут получить электронный больничный.

РЖД с 7 апреля отменяют десятки поездов из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией. Снизится периодичность курсирования 37 поездов, 53 отменят.

Первые системы слежения за инфицированными коронавирусом заработали в Москве. Если больной покинет адрес самоизоляции, его госпитализируют.

В России впервые выписали штраф за нарушение режима самоизоляции: оштрафован житель Уфы. При этом глава Минпромторга Денис Мантуров разрешил россиянам ходить в супермаркеты не возле дома.

На правительство Москвы подали в суд из-за карантина. Но юристы считают, что такой иск имеет мало шансов на успех.

Учебный год для школьников могут продлить на лето. Однако повторный перенос ЕГЭ, несмотря на продление нерабочих дней до 30 апреля, не планируется.

Какая ситуация в мире?

Американский президент назвал «любезным» жест российского коллеги Владимира Путина. По словам Трампа, отправить в США самолет с медицинским оборудованием — это полностью инициатива российского лидера.

Что пишут другие СМИ?

Путин поручил создать резерв тест-систем для диагностики коронавируса. Производство медицинских масок в стране президент взял под личный контроль.

Во Владивостоке за соблюдением самоизоляции следят дроны. Они передают информацию полиции.

Ездить на автомобиле в Москве разрешается только по одному . При условии, что вы не семейная пара.

В Петербурге задержали бизнесмена за продажу справок на право передвигаться по городу. Фальшивки мужчина успел продать четырем местным жителям.

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа. Может ли передаваться вирус людям, пока не известно, но ученые советуют держаться подальше от своих питомцев.

В Перу мужчинам и женщинам запретили выходить на улицу в одни и те же дни недели. Это распоряжение президента страны Мартина Вискарра.

В Испании от коронавируса вылечилась пациентка, которой исполнилось 100 лет.

Что будет дальше?

Михаил Мишустин считает, что пока нельзя исключать более сложного сценария развития пандемии, поскольку пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден.

Коронавирус может стать менее опасным для человека в процессе мутации, считает российский вирусолог Анатолий Альтштейн. Он уверен, что такую мутацию вирус может приобрести через год.