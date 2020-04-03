Юристы оценили шансы иска к правительству Москвы из-за самоизоляции

Москвичи подали два иска к правительству столицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Иск к правительству Москвы о незаконности введения режима общей самоизоляции имеет мало шансов на успех. Однако аналогичные обращения в суд можно ожидать и в других регионах, если там введут жесткие ограничения, рассказали опрошенные URA.RU эксперты

«Некоторые меры, которые предпринимает правительство Москвы, в виде ограничения конституционных прав на свободное передвижение, носят весьма сомнительный юридический характер. Такие меры можно вводить, но необходимо соблюсти четкую процедуру, которая прописана в законодательстве. Это может быть только в режиме чрезвычайного положения», — пояснил он. По словам юриста, сейчас в стране создается новая правовая база, которая некоторым не нравится. Эти люди пытаются проверить ее на прочность исками, однако перспектив у этих заявлений нет, добавил Карабанов. Он считает, что все иски могут быть подавлены административным ресурсом.

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов добавил, что ход иска будет во многом зависеть от работы судебной системы. По его словам, сложившаяся в Москве ситуация с введением ограничений не проработана до конца. Эксперт также не исключил, что такие обращения в суд можно ожидать и в других регионах России. «Москва огромный город, который тяжело контролировать такой палочной системой, как это предлагается сделать. В других регионах и крупных городах [граждане] могут быть реально ограничены в своих правах, поэтому такие иски могут быть. Это совершенно ожидаемо и нормально», — подчеркнул Некрасов.

Карабанов добавил, что правительство уже заявляло о том, что будет действовать по ситуации. Именно поэтому он не исключает появление новых законодательных актов, которые необходимы для регулирования пандемии коронавируса.

Ранее жители столицы подали два иска к правительству Москвы из-за введенного режима всеобщей самоизоляции. Заявители хотят, чтобы указ о введении режима признали недействительным, поскольку он нарушает конституционное право граждан на свободу передвижения.