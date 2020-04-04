Малый и средний бизнес могут получить полугодовую отсрочку по кредитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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После пятничных торгов на межконтинентальной бирже ICE цены на нефть марки Brent находятся на отметке в 34,65 доллара за баррель. Марка WTI по итогам торгов стоит 28,94 доллара за бочку.

За счет повышения цен на нефть российская валюта укрепила свои позиции. На московской бирже в выходные доллар можно купить за 76,49 рубля (курс упал 75 копеек), евро стоит 82,63 рубля (на 1,23 рубля меньше).

Что происходит в России?

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах» для россиян, а также малого и среднего бизнеса. До 30 сентября физические лица и предприниматели, которые потеряли как минимум треть доходов из-за кризиса, могут попросить отсрочку по кредиту на полгода — в это время банк не сможет требовать досрочного погашения займа и начислять штрафы и пени.

Остальным россиянам рассчитывать на помощь государства не стоит, считает мэр Москвы Сергей Собянин. По его мнению, денежные выплаты для россиян в условиях режима самоизоляции невозможны, потому что иначе федеральный и региональные бюджеты «треснут».

В то же время, чтобы купить акции Сбербанка у Центробанка, Минфин потратил 1,5 триллиона рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который используется для выплаты пенсий. Для этого ведомство продало 8,7 миллиарда долларов, 7,9 миллиарда евро и 1,6 миллиарда фунтов стерлингов.

Кризис угрожает не только малому и среднему бизнесу, но и традиционным СМИ, которые зависят от предпринимателей. Ведущие FM-радиостанции страны готовятся сворачивать вещание и массово сокращать сотрудников из-за падения рекламных доходов. Чтобы не допустить этого, вице-президенты Российской академии радио просят помощи у Минкомсвязи.

Как развивается ситуация в мире?

Новый кризис практически полностью остановил мировую экономику, и сейчас ситуация намного страшнее, чем во время кризиса 2008—2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, за денежной помощью в фонд обратились уже 85 стран — такого не было за все 75 лет существования организации.

Что пишут другие СМИ?

Еще до заявления Владимира Путина о том, что доходы по миллионным вкладам будут облагаться новым налогом, россияне начали спешно забирать свои деньги из банков. Только за десять дней марта общий объем вкладов в российских банках сократился почти на 2%. При этом статистика не учитывает, сколько денег граждане забрали уже после обращения президента.

Что будет дальше?

Низкие цены на нефть подрывают инвестиционные программы и могут привести к резкому сокращению рабочих мест, считает Владимир Путин. Кроме того, ситуация может обернуться высокими технологическими и экологическими рисками.

Чтобы вернуться к стабильным ценам, по его мнению, России стоит объединить усилия с другими нефтедобывающими странами и сократить общую добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки. Если стороны договорятся, Россия ежедневно будет добывать на 1,5 миллиона баррелей меньше, сообщают американские издания со ссылкой на источники.

По словам Путина, комфортной для российского бюджета можно считать цену на нефть в 42 доллара за баррель — с таким расчетом был сверстан бюджет на ближайшие годы.