Тюменские таксисты теряют заработок из-за закрытых автосервисов

Тюменские таксисты жалуются на закрытые из-за самоизоляции станции технического обслуживания и автосервисы. Об этом URA.RU рассказал Максим Завалишин, работающий водителем в одной из популярных служб такси. По его словам, сейчас любая поломка автомобиля может фактически привести к потере заработка, потому что ремонтировать его будет некому.
«Не работают ни большие автосервисы, ни частные мастера. Если какая-то мелочь сломается, которую можно починить самостоятельно, считается, что еще повезло. Если что-то крупнее — то уже хуже. Во-первых, запчасти нигде не купить, во-вторых даже если и купишь, кто будет ремонтировать? Мастера боятся в серую работать. За это штрафы. У нас некоторые водители с этим уже столкнулись», — пояснил Завалишин агентству.
По его словам, работы у таксистов из-за коронавируса меньше не стало. Только теперь чаще приходится заниматься доставкой еды, а не перевозкой пассажиров.
Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор ввел на территории региона режим обязательной самоизоляции. На время карантина была приостановлена вся розничная торговля, кроме аптек и продуктовых магазинов. Предприятия малого бизнеса (в том числе, автомагазины и станции технического обслуживания), также временно перестали работать.
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