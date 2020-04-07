В ЖКХ уже не хватает денег на подготовку регионов к следующей зиме. Дальше будет только хуже Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В регионах УрФО могут быть сорваны инвестиционные и ремонтные программы компаний сферы ЖКХ и энергетики. Об этом URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«В первую же неделю самоизоляции собираемость платежей упала примерно на 30%. И сейчас эта цифра будет расти. Многие подумали, что раз премьер-министр Михаил Мишустин запретил насчитывать пени за неуплату услуг ЖКХ, то можно вообще не платить. Но основная сумма долга будет накапливаться», — отмечает источник из коммунальной сферы.

По данным другого инсайдера, компании уже вынуждены менять свои планы. «Инвестпрограмму приходится резать. Какие-то мероприятия переносить на 2021—2022 годы, какие-то вообще пока отменить. Это означает, что могут появится проблемы с подключением новых потребителей. Нельзя исключать, что из-за снижения объемов ремонтов снизится и надежность. Возможно, придется сократить позднее часть персонала», — поделился собеседник агентства.

По оценке профессора кафедры государственного регулирования Института госслужбы и управления РАНХиГС Ольги Маликовой, корректировка инвестпрограмм — это вынужденная мера энергокомпаний с учетом не только роста неплатежей, но и наступившего экономического кризиса. «Если эпидемия коронавируса окажет значительное негативное влияние на деятельность компаний реального сектора российской экономики, прежде всего, энергоемких видов деятельности, то потери энергетиков будут огромными», — отметила эксперт. Она добавила, что запрет на начислении пени в ЖКХ может быть эффективным лишь как временная мера, и «с началом улучшения экономической ситуации эти послабления должны быть отменены». Маликова также согласилась, что властям регионов нужно работать над повышением платежной дисциплины бюджетных структур.

Напомним, федеральное правительство ввело мораторий на начисление пени за неуплату по коммунальным счетам. Ранее энергетики обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину и министру энергетики Александру Новаку с просьбой не принимать такое решение, поскольку это может привести к кризису в ЖКХ. В письмах также отмечалось, что необходимо повысить платежную дисциплину бюджетных структур. В УрФО первым губернатором, кто уже работает над предотвращением кризиса в ЖКХ, стала глава Югры Наталья Комарова. Она постановила МУПам и госучреждениям заплатить аванс (за 2 и более месяца) за коммунальные услуги. Напомним, в Курганской области долг за ЖКХ бюджетных организаций всех муниципалитетов превышает 600 млн рублей (власти до конца не расплачиваются за уже потребленные услуги в течение 9 месяцев, ни о каких авансовых платежах даже речи не идет), а в Челябинской области МУПы и крупные предприятия задолжали более миллиарда рублей.