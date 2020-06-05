05 июня 2020
04 июня 2020

В Курганской области обнаружили новых заразившихся COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган. Необр, медсестра, медик, медицинская одежда
Всего в Курганской области от коронавируса вылечились 153 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 5 июня подтвердили 12 новых случаев заражения коронавирусом. 11 из них обнаружили в Кургане. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«5 июня в Курганской области зарегистрировано 12 новых случаев COVID-19. Один у жителя Мишкинского района, остальные — в Кургане», — говорится в сообщении оперштаба. Из 12 случаев только два завозные — из ХМАО и Краснодарского края.

На 5 июня с начала регистрации заболеваемости в регионе зафиксировано 280 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 153 человека, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний.

С 1 апреля в Курганской области был введен режим самоизоляции из-за угрозы распространения инфекции. До 1 июня в регионе действовал режим спецпропусков. Также власти рекомендуют соблюдать в общественных местах масочный режим, который начался с 6 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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