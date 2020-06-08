В ЯНАО вспыхнули новые лесные пожары

На Ямале активны три крупных очага Фото: aviales.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнули новые лесные пожары. В регионе — три новых очага, огонь бушует уже несколько дней. Об этом говорится в свежей сводке федеральной Авиалесоохраны.

По данным службы, на утро 8 июня в ЯНАО активны три очага, общая площадь земли, пройденной огнем, составляет 11 гектаров. За сутки площадь пожара увеличилась на девять гектаров, огонь продолжает распространяться. По данным департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО, в тушении принимают участие порядка 30 сотрудников «Ямалспаса».

Первые крупные пожары в ЯНАО вспыхнули в конце мая. Тогда масштабное возгорание случилось в Красноселькупском районе, пламенем были охвачены более 220 гектаров леса. В течение нескольких дней пожар был локализован, стихию удалось победить. По основной версии, причиной возгорания стала аномально жаркая погода и сухие грозы.

Ранее федеральная Авиалесоохрана составила карту регионов России, где в июне ожидаются крупные лесные пожары. В «красную зону», помимо ЯНАО, попали ХМАО, Пермский край, Ленинградская область и еще 15 территорий страны.