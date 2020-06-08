07 июня 2020
06 июня 2020
05 июня 2020

В ЯНАО вспыхнули новые лесные пожары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 29.07.2015. Лесной пожар, пожар, лес
На Ямале активны три крупных очага Фото: aviales.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе вспыхнули новые лесные пожары. В регионе — три новых очага, огонь бушует уже несколько дней. Об этом говорится в свежей сводке федеральной Авиалесоохраны.

По данным службы, на утро 8 июня в ЯНАО активны три очага, общая площадь земли, пройденной огнем, составляет 11 гектаров. За сутки площадь пожара увеличилась на девять гектаров, огонь продолжает распространяться. По данным департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО, в тушении принимают участие порядка 30 сотрудников «Ямалспаса».

Первые крупные пожары в ЯНАО вспыхнули в конце мая. Тогда масштабное возгорание случилось в Красноселькупском районе, пламенем были охвачены более 220 гектаров леса. В течение нескольких дней пожар был локализован, стихию удалось победить. По основной версии, причиной возгорания стала аномально жаркая погода и сухие грозы.

Ранее федеральная Авиалесоохрана составила карту регионов России, где в июне ожидаются крупные лесные пожары. В «красную зону», помимо ЯНАО, попали ХМАО, Пермский край, Ленинградская область и еще 15 территорий страны.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Природа Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...