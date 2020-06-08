Курганских депутатов срочно собирают из-за главных выборов-2020

10 июня депутаты дадут старт избирательной кампании в Курганской области Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Депутаты Курганской областной думы 10 июня соберутся на внеочередное заседание, чтобы официально объявить старт предвыборной кампании в регионе. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе зауральского парламента.

«[В повестке] один вопрос — о принятии постановления о назначении выборов депутатов Курганской областной думы седьмого созыва», — рассказали URA.RU в облдуме. Источник агентства, близкий к региональному парламенту, пояснил, что депутатов собирают на внеочередное заседание, так как они должны принять решение до конца недели. Такие сроки указаны в календарном плане, утвержденном областным избиркомом. Он подчеркнул, что вопрос носит чисто технический характер, но без его принятия не может стартовать предвыборная кампания.

Календарный план по подготовке и проведению выборов в Курганскую областную думу опубликован на сайте облизбиркома. В соответствии с документом, принять решение о назначении выборов действительно требуется с 4 по 14 июня (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования).

Выборы в Курганскую облдуму должны состояться 13 сентября. Зауральцы выберут 17 депутатов по одномандатным округам и 17 — по партийным спискам. Сейчас среди депутатов-списочников 12 представителей «Единой России», по двое — от КПРФ и ЛДПР, один — от «Справедливой России». Среди одномандатников — все представители «Единой России». Единственный одномандатник-оппозиционер Борис Шалютин покинул облдуму, получив должность регионального уполномоченного по правам человека.