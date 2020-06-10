«Единороссы» в Шадринске провели праймериз после подведения итогов электронного голосования за кандидатов в облдуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители партии «Единая Россия» в Шадринске в Курганской области провели закрытое совещание. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры, уточняя, что по их данным шло голосование за кандидатов на выборы в Шадринскую гордуму. На встречу сотрудников вызвали, несмотря на карантин.

«Закрытая встреча и голосование прошли 5 июня в доме культуры. Там баллотируется директор Татьяна Сазонова, которая заставляла бюджетников регистрироваться для электронных праймериз. На этой встрече за нее проголосовали 12 человек. Второй кандидат набрал 6 голосов», — пояснил источник.

Он также уточнил, что сами участники встречи не до конца поняли, что за секретное собрание прошло. Всех сотрудников вызвали, несмотря на карантин. «Итоги праймериз, которые в этом году заявлялись как полностью электронные в связи с коронавирусом, уже подведены. За что мы голосовали, неизвестно», — привел цитату участников встречи инсайдер.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Евгений Кафеев пояснил URA.RU, что встреча была не секретной, а просто закрытой. Такие собрания проходят в муниципалитетах в рамках праймериз по четвертой модели — проходит с ограниченным количеством людей в связи с эпидемией коронавируса. «Проводится с учетом всех эпидемиологических норм. По Шадринску выборы проходят по одномандатным округам. Там была рекомендация не собирать весь город, а по округам. Голосуют только члены партии», — рассказал Кафеев.

Итоги таких муниципальных праймериз будут подведены к концу июня. Списки кандидатов, которые пойдут от партии на выборы, будут утверждены на партийной конференции. Выборы в Курганскую областную думу, Шадринскую гордуму и 23 районных думы Зауралья пройдут 13 сентября. В региональный парламент предстоит избрать 17 депутатов по одномандатным округам и 17 — по партийным спискам.