Сутенера посадили на пять лет в колонию строгого режима Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганца отправили в колонию строгого режима на пять лет за организацию проституции и оборот сильнодействующих веществ. Также он угрожал проституткам и выманивал у них деньги. Об этом 11 июня сообщила пресс-служба СУ СК по Курганской области.

«Приговором суда организатору фирмы назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», — рассказали в ведомстве. Восемь его соучастников получили от одного года до двух лет лишения свободы условно.

Следствие установило, что курганец организовал фирму до июня 2016 года. Он привлек к занятию проституцией нескольких женщин и двух несовершеннолетних девушек. Они занимались проституцией в Кургане и Кетовском районе. Тем, кто хотел перестать заниматься проституцией, мужчина угрожал и избивал их. Сутенера и его помощников арестовали в феврале 2019 года. Также он похитил у девушек, которые на него работали, более миллиона рублей и продавал запрещенные сильнодействующие вещества.

Мужчину и его помощников обвинили в организации занятия проституцией, незаконном обороте сильнодействующих веществ в целях сбыта, вовлечении в занятие проституцией и мошенничестве.