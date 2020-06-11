Челябинская область поэтапно возвращается к нормальной жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 июня — 183-й день с момента выявления коронавируса и 93-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В Челябинской области зарегистрировано 4367 случаев болезни и вылечились 2187 пациентов. Умерло 69 заразившихся COVID-19 южноуральцев.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 493657 (+8404) случаев заражения. Вылечились 252783 (+10386) человека — это 51% от заболевших. Умерли 6358 (+216) человек — 1,3% от заразившихся.

По данным на 11 июня, в Челябинской области зарегистрировано 4367 случая заражения коронавирусом, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Тренд на увеличение заболевших, обозначившийся с начала недели, прервался — новых заражений за сутки зафиксировано 116 (против 135 накануне и 147 в понедельник).

За сутки погибли три южноуральца с коронавирусом. Умерли трое челябинцев с COVID-19 (накануне скончалось четверо): две женщины 53 и 59 лет, а также 57-летний мужчина. Жертвы инфекции жили в Челябинске, Саткинском и Ашинском районе. Число жертв COVID-19 достигло 69 человек.

Губернатор назвал условия отмены карантина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 11 июня назвал условиями перехода к новому этапу снятия ограничений по COVID-19 соблюдение дисциплины населением и слаженную работу органов власти и экстренных служб. «Хотел бы еще раз подчеркнуть, что жизнь поэтапно возвращается в привычное русло. От слаженности работы всех служб — федеральных, региональных и муниципальных — и дисциплинированности, и ответственности каждого жителя зависит то, как быстро мы пройдем этот путь», — цитирует заявление главы региона его пресс-служба. Возможно, это очень простые слова — но одновременно они очень правильные.

Челябинские власти раскрыли, сколько потратят на борьбу с COVID

Противоэпидемические мероприятия обойдутся бюджету области почти в 5 млрд рублей. Эти деньги получат областные и муниципальные лечебные учреждения. Эти меры потребуют корректировки параметров бюджета региона.

Челябинцам разрешили выезд на шашлыки

У южноуральцев появилась еще одна возможность безопасно и приятно провести выходные: с 11 июня отменяется особый противопожарный режим и разрешаются пикники. «Можно в лес и на шашлыки! Но: не пренебрегайте правилами безопасности! Телефон спасателей — „101“ и „112“», — напоминают также на страничке регионального ГУ МЧС в соцсети.

Переборовшие СОVID челябинцы сдают кровь с антителами

25 южноуральцев уже стали донорами плазмы для тяжелобольных COVID-19. Один донор может спасти от двух до трех больных. Права, сдать кровь разрешают не всем: многих переболевших «отсеивают» по медицинским показаниям (например, из-за плохого самочувствия после болезни).

В больницах Урала появилось российское лекарство от коронавируса

Первый российский препарат от коронавируса «Авифавир» поступил в клиники семи регионов РФ, сообщает Российский фонд прямых инвестиций. «Первые поставки препарата получили клиники и уполномоченные фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга. В июне в российские больницы будет поставлено 60 тыс. курсов «Авифавира», — сообщает РФПИ.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Челябинская область постепенно возвращается к привычной жизни. С 15 июня смогут начать работать санатории, работающие на основе медицинской лицензии, с учетом соблюдения всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. С 1 июля 2020 года снимаются ограничения для всех остальных мест отдыха. Также с середины июня возобновляются занятия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

Также с 15 июня в Челябинской области возобновит приём и обслуживание посетителей налоговая служба (ФНС). Но попасть в инспекции можно будет только по предварительной записи и строго в масках. Записаться на приём и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах можно на сайте ФНС России с помощью интерактивного сервиса « Онлайн-запись на приём в инспекцию ». Там можно выбрать день и даже час посещения.

На параде Победы в Челябинске впервые будет участвовать современная боевая техника. Ее привезут из Чебаркульской танковой дивизии, сообщил URA.RU источник в войсковой части. «Готовятся пушки, бронетранспортеры, возможно, будут танки. Должна быть техника, которая не повредит дорожное покрытие. Наша колонна пройдет отдельно», — сказал собеседник. Главная проблема — выставка боевой техники: власти боятся, что скопившиеся воле нее люди перезаражают друг друга.