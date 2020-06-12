Артист Михаил Ефремов был завсегдатаем московского бара Ulysses, после посещения которого он устроил смертельное ДТП. Об этом заявил один из посетителей заведения.
«В баре он был завсегдатаем, мне почему-то даже казалось, что он был соучередителем. У него был открыт счет, с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии», — цитирует молодого человека Пятый канал.
Он отметил, что Ефремов обычно был сильно пьян и мог, например, зайти в бар с растегнутой ширинкой. Нередко он приводил в заведение своих друзей из театральной сферы. «Он был безобидный постоянный посетитель, которого все называли дядя Миша и снисходительно к нему относились», — добавил он.
Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель позднее скончался в больнице. Ефремов в суде признал свою вину, ДТП он назвал «чудовищным». Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В ходе следственных действий выяснилось, что из бара пропали записи с камер видеонаблюдения. Актер Никита Джигурда связал это с тем, что в заведении могли подсыпать в алкоголь Ефремову наркотики.
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