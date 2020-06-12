11 июня 2020

Посетитель рассказал о «непотребном состоянии» Ефремова в баре. «Мог зайти с растегнутой ширинкой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Спектакль
Ефремов с порога бара кричал, чтобы ему налили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Артист Михаил Ефремов был завсегдатаем московского бара Ulysses, после посещения которого он устроил смертельное ДТП. Об этом заявил один из посетителей заведения.

«В баре он был завсегдатаем, мне почему-то даже казалось, что он был соучередителем. У него был открыт счет, с порога кричал, чтобы ему налили то-то или то-то. Часто его видел уже в таком, очень сильно непотребном состоянии», — цитирует молодого человека Пятый канал.

Он отметил, что Ефремов обычно был сильно пьян и мог, например, зайти в бар с растегнутой ширинкой. Нередко он приводил в заведение своих друзей из театральной сферы. «Он был безобидный постоянный посетитель, которого все называли дядя Миша и снисходительно к нему относились», — добавил он.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения он пересекал двойную сплошную и столкнулся с другой машиной, ее водитель позднее скончался в больнице. Ефремов в суде признал свою вину, ДТП он назвал «чудовищным». Актера отправили под домашний арест, ему может грозить до 12 лет лишения свободы. Прокуратура выяснила, что во время аварии он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В ходе следственных действий выяснилось, что из бара пропали записи с камер видеонаблюдения. Актер Никита Джигурда связал это с тем, что в заведении могли подсыпать в алкоголь Ефремову наркотики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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