11 июня 2020
10 июня 2020

Тюменская область приближается к новому этапу снятия ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с Москвой регион приблизился к новому этапу снятия ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области диагностировали 22 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусу. Справиться с болезнью смогли 11 человек.

«Тюменская область — 22 новых случая заболевания», — приводит информацию оперштаб. Таким образом, с начала эпидемии в регионе коронавирус подтвердился у 2069 человек. На данный момент три пациента от общего числа заболевших находятся на ИВЛ, 115 человек в обсерваторе, еще 1 614 остаются под медицинским наблюдением. Среди заболевших — один ребенок.

Всего за весь период пандемии в Тюменской области скончались 13 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие заболевания.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что, как и Москва, Тюменская область демонстрирует хорошие показатели по снижению числа заболевших и госпитализированных с коронавирусом, напоминает RNS.

Сейчас область находится на втором этапе снятия ограничений, показатель распространения инфекции находится на уровне 0,8 (допустимым является коэффициент 1). Как только он достигнет 0,5, тюменцам разрешат посещать парки и скверы. URA.RU подготовило подробный список, что можно, а что нельзя делать в регионе в нынешних условиях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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