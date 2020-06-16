15 июня 2020
14 июня 2020

Тюменcкая область пошла по худшему сценарию развития COVID. Число умерших выросло до 15 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинская маска. Клипарт. Тюмень, маска, карантин, медицинская маска
В Тюмени пошла еще одна волна заболеваемости коронавирусом Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области коронавирус диагностирован у 61 человека. Также скончался еще один пациент, зараженный инфекцией. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Ситуация в регионе резко ухудшилась на минувших выходных — рост числа заболевших начался 13 июня. Таким образом, сбывается наихудший сценарий распространения коронавируса из трех прогнозов, сделанных URA.RU.

«Тюменская область — 61 случай заболевания», — указано в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Таким образом, в Тюменской области уже 2330 человек заразились коронавирусом. Также на сайте штаба Стопкоронавирус.рф указано, что за сутки число погибших от инфекции достигло 15 человек.

URA.RU составило свой прогноз распространения коронавируса и предполагаемым датам отмены карантина в Тюменской области. Это три варианта событий — оптимистичный, стабильный и пессимистичный. На формирование каждого из них влияют несколько факторов. Это прирост количества заболевших, обеспеченность населения тестами на COVID-19 и запас свободных коек в больницах.

С 13 июня Тюменская область существенно просела по первому из показателей — число заболевших увеличилось в три раза.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области эпидемией коронавируса охвачены 25 из 26 муниципалитетов. Случаи заражения отсутствуют только в Армизонском районе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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