В Тюменской области эпидемия коронавируса охватила практически 25 муниципалитетов из 26. В лидерах по-прежнему остается областная столица и Тюменский район, а также Исетский, Ишимский и Уватский районы. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.
«В разрезе муниципальных образований на сегодняшний день регистрируются случаи заболевания практически во всех из них, за исключением Армизонского района. При этом в начале и середине мая у нас заболеваемость регистрировалась только в 15-16 муниципальных образованиях», — отметил начальник отдела эпидимиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев. Также от сообщил, что на семейные очаги в регионе приходится до 50 случаев заражений, на завозные — около 10%.
Теперь данные по районам в Тюменской области оперативный штаб по противодействию коронавирусу учитывает новым способом. Отдельной строкой статистики теперь идет число заболевших, не прорписанных в регионе — таких на данный момент насчитывается 209 человек. Можно предположить, что часть из них приходится на Уватский район — поскольку месяц назад в нем регистрировался 61 случай заболевания, из которых 57 приходилось на вахтовых рабочих. По актуальным данным на 15 июня число заболевших в этом муниципалитете «снизилось» до 29. В общей сложности с начала пандемии инфекцией в регионе заразились 2 269 человек.
Данные оперативного штаба по числу заболевших коронавирусом в Тюменской области с распределением по районам выглядит следующим образом:
- Тюмень — 1466
- Тюменский район — 174
- Исетский район — 96
- Ишим — 49
- Ишимский район — 38
- Уватский район — 29
- Ярковский район — 25
- Тобольск — 21
- Казанский район — 21
- Омутинский район — 17
- Бердюжский район — 15
- Вагайский район — 14
- Нижнетавдинский район — 14
- Ялуторовский район — 14
- Ялуторовск — 11
- Аромашевский район — 11
- Сладковский район — 7
- Тобольский район — 7
- Викуловский район — 6
- Абатский район — 6
- Голышмановский район — 5
- Заводоуковский район — 5
- Упоровский район — 5
- Сорокинский район — 2
- Юргинский район — 2
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области зафиксировано три новых очага заболевания коронавирусом — социальном центре «Милосердие» (Тюмень), тобольской ОБ №3 и на месторождении в Уватском районе.
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