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В Тюменской области только один район не охвачен коронавирусом. КАРТА

© Служба новостей «URA.RU»
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Медицинская маска. Клипарт. Тюмень, маска, карантин, медицинская маска
В Тюменской области от вируса свободен только Армизонский район Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области эпидемия коронавируса охватила практически 25 муниципалитетов из 26. В лидерах по-прежнему остается областная столица и Тюменский район, а также Исетский, Ишимский и Уватский районы. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

«В разрезе муниципальных образований на сегодняшний день регистрируются случаи заболевания практически во всех из них, за исключением Армизонского района. При этом в начале и середине мая у нас заболеваемость регистрировалась только в 15-16 муниципальных образованиях», — отметил начальник отдела эпидимиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев. Также от сообщил, что на семейные очаги в регионе приходится до 50 случаев заражений, на завозные — около 10%.

Теперь данные по районам в Тюменской области оперативный штаб по противодействию коронавирусу учитывает новым способом. Отдельной строкой статистики теперь идет число заболевших, не прорписанных в регионе — таких на данный момент насчитывается 209 человек. Можно предположить, что часть из них приходится на Уватский район — поскольку месяц назад в нем регистрировался 61 случай заболевания, из которых 57 приходилось на вахтовых рабочих. По актуальным данным на 15 июня число заболевших в этом муниципалитете «снизилось» до 29. В общей сложности с начала пандемии инфекцией в регионе заразились 2 269 человек.

Данные оперативного штаба по числу заболевших коронавирусом в Тюменской области с распределением по районам выглядит следующим образом:

  1. Тюмень — 1466
  2. Тюменский район — 174
  3. Исетский район — 96
  4. Ишим — 49
  5. Ишимский район — 38
  6. Уватский район — 29
  7. Ярковский район — 25
  8. Тобольск — 21
  9. Казанский район — 21
  10. Омутинский район — 17
  11. Бердюжский район — 15
  12. Вагайский район — 14
  13. Нижнетавдинский район — 14
  14. Ялуторовский район — 14
  15. Ялуторовск — 11
  16. Аромашевский район — 11
  17. Сладковский район — 7
  18. Тобольский район — 7
  19. Викуловский район — 6
  20. Абатский район — 6
  21. Голышмановский район — 5
  22. Заводоуковский район — 5
  23. Упоровский район — 5
  24. Сорокинский район — 2
  25. Юргинский район — 2

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области зафиксировано три новых очага заболевания коронавирусом — социальном центре «Милосердие» (Тюмень), тобольской ОБ №3 и на месторождении в Уватском районе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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