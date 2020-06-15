В Тюменской области от вируса свободен только Армизонский район Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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В Тюменской области эпидемия коронавируса охватила практически 25 муниципалитетов из 26. В лидерах по-прежнему остается областная столица и Тюменский район, а также Исетский, Ишимский и Уватский районы. Об этом URA.RU сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

«В разрезе муниципальных образований на сегодняшний день регистрируются случаи заболевания практически во всех из них, за исключением Армизонского района. При этом в начале и середине мая у нас заболеваемость регистрировалась только в 15-16 муниципальных образованиях», — отметил начальник отдела эпидимиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Александр Летюшев. Также от сообщил, что на семейные очаги в регионе приходится до 50 случаев заражений, на завозные — около 10%.

Теперь данные по районам в Тюменской области оперативный штаб по противодействию коронавирусу учитывает новым способом. Отдельной строкой статистики теперь идет число заболевших, не прорписанных в регионе — таких на данный момент насчитывается 209 человек. Можно предположить, что часть из них приходится на Уватский район — поскольку месяц назад в нем регистрировался 61 случай заболевания, из которых 57 приходилось на вахтовых рабочих. По актуальным данным на 15 июня число заболевших в этом муниципалитете «снизилось» до 29. В общей сложности с начала пандемии инфекцией в регионе заразились 2 269 человек.

Данные оперативного штаба по числу заболевших коронавирусом в Тюменской области с распределением по районам выглядит следующим образом:

Тюмень — 1466 Тюменский район — 174 Исетский район — 96 Ишим — 49 Ишимский район — 38 Уватский район — 29 Ярковский район — 25 Тобольск — 21 Казанский район — 21 Омутинский район — 17 Бердюжский район — 15 Вагайский район — 14 Нижнетавдинский район — 14 Ялуторовский район — 14 Ялуторовск — 11 Аромашевский район — 11 Сладковский район — 7 Тобольский район — 7 Викуловский район — 6 Абатский район — 6 Голышмановский район — 5 Заводоуковский район — 5 Упоровский район — 5 Сорокинский район — 2 Юргинский район — 2

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области зафиксировано три новых очага заболевания коронавирусом — социальном центре «Милосердие» (Тюмень), тобольской ОБ №3 и на месторождении в Уватском районе.