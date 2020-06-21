Режим самоизоляции может снизить иммунитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 21 июня — 193-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 103-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сайта coronavirus-monitor.ru, в мире зарегистрировано 8 936 645 случаев заражения (+102 872 за ночь). Скончались 466 866 пациентов (+2 819), 4 733 133 инфицированных выздоровели (+76 454).

Накануне стало известно о том, что в четырех американских штатах — Аризоне, Техасе, Флориде и Южной Каролине — установлен антирекорд по числу заболевших . На сегодняшний день в США больше всего случаев заражения (2 329 817). На втором месте находится Бразилия (1 070 139), на третьем — Россия (577 662).

Когда изобретут средство от коронавируса

В США медики решили больше не продолжать испытания противомалярийного гидроксихлорохина . Ученые выяснили, что что препарат не опасен для человека, однако абсолютно бесполезен в лечении.

В Минздраве рассказали о ходе испытаний вакцины, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, клинические испытания препарата проходят в штатном режиме.

Ситуация в России

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия в стране пошла на спад. Во многом, по словам главы государства, это заслуга медиков, но борьба с инфекцией все равно продолжается.

Согласно данным опроса центра НАФИ, 44% россиян стали больше уважать профессию врача в связи с вкладом медработников в борьбу с пандемией. 60% респондентов полагают, что российская система здравоохранения справилась со сложившейся ситуацией не хуже, чем во многих других странах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сдал тест на антитела. Результаты показали, что он не болел. Между тем в СМИ появилась информация о том, что вирус подхватила вдова Иосифа Кобзона. Женщину якобы доставили в клинический госпиталь Лапино, сейчас она находится под наблюдением врачей.

Научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) Сергей Пономарев рассказал, что соблюдение режима самоизоляции могло снизить иммунитет . Однако эта проблема в большинстве случаев решается сбалансированным питанием, умеренными физическими нагрузками и отдыхом.

Коронавирус в мире

Ученые из Китая, США и Ирана пришли к выводу, что группа крови может играть ключевую роль тяжелого протекания инфекции. Наибольший риск имеют носители второй группы, тогда как меньше всего этому подвержены носители первой. Для третьей и четвертой групп риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что школы можно будет открыть осенью . В пример он привел опыт штата Нью-Джерси, где тысячи человек скончались от коронавируса, но только одному из них, по словам Трампа, было меньше 18 лет.