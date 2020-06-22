Жительнице Кургана без маски не продали в магазине маску

Жителям Курганской области без масок не продают товары в магазинах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В Кургане девушке не продали маску в магазине сети «Красное & Белое», потому что на ней не было маски. Об этом случае жительница Кургана сообщила в соцсетях.

«Я сегодня зашла в магазин, купить маску в КБ [Красное & Белое], просто маску. Подала деньги, продавец дал мне маску и говорит: „Я не могу вам продать маску и отдать сдачу, если вы ее не наденете на кассе“», — рассказала пользовательница Лана Смолина в группе соцсети «ВКонтакте» «ЧП Курган».

Девушка пришла в магазин без маски, поэтому, по ее словам, продавец отказался продать ей маску. Она добавила, что ей не стали продавать маску несмотря на то, девушка уже держала покупку в руках.

На сайте сети «Красное & Белое» был указан только электронный адрес для связи. Корреспондент отправил на него запрос.

Масочный режим действует в Курганской области с 15 июня. Жители региона обязаны ходить в масках во всех общественных местах, учреждениях торговли и услуг. В общественном транспорте, помимо масок, необходимо носить перчатки. Некоторые жители региона были недовольны тем, что не могут купить без масок даже продукты.