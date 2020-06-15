14 июня 2020
13 июня 2020

Курганцы жалуются на новые ограничения из-за коронавируса. «Отказались продукты продавать»

© Служба новостей «URA.RU»
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С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган, покупатели, медицинская маска, масочный режим, посетители тц
В Кургане горожанам без масок не продают продукты и не впускают в торговые центры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Некоторым жителям Кургана, которые заходят в магазины без масок, не продают продукты. С сегодняшнего дня в регионе действует обязательный масочный режим из-за коронавируса. Ограничение введено для тех, кто посещает общественные места. О проблемах из-за новых правил горожане написали в соцсети «ВКонтакте».

«В „Метрополисе“ отказались продукты продавать без маски. Пришлось искать, еле нашёл, столько времени потратил в пустую», — написал Дмитрий Топский в группе «Типичный Курган».

Другие горожане жаловались, что кого-то отказались обслуживать с сети «Магнит», «Красное и белое», в «Монетке». При этом в некоторых торговых точках администрация продумала, как не отпугнуть покупателей. «В 3 микрорайоне в „Метрополисе“ маски на входе выдают, всем у кого нет», — уточнила Марина Илюф.

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Некоторые участники паблика пожаловались, что устали от частой смены послаблений режима и ввода новых ограничений. Другие поддержали введение обязательного масочного режима, уточнив, что в регионе накануне зарегистрировано наибольшее число заболевших и меры предосторожности не помешают.

Журналист URA.RU лично убедился, как действует масочный режим в Кургане. В «Гипер-сити», например, на входе стоят по два охранника, которые не пропускают людей без масок. Внутри торгового центра при этом стоит специальный аппарат для дезинфекции рук, который действует автоматически. В одном из банков города клиентов запускали беспрепятственно, несмотря на отсутствие масок. В автобусах при этом большинство людей соблюдают меры безопасности — носят маски и перчатки, так же, как и кондукторы.

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, зафиксированный в Курганской области в минувшие выходные, не позволил региону выйти на очередной этап ослабление ограничений. Всего с начала распространения вируса в регионе зафиксировали 413 заболевших коронавирусом. Из них выздоровел 241 человек, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний.

С 1 апреля в Курганской области из-за угрозы распространения COVID-19 был введен режим самоизоляции. С 15 июня действуют новые правила въезда в регион. Также власти обязали соблюдать в общественных местах масочный режим.

С 15 июня на территории Курганской области вводится обязательный масочный режим. Виды города. Курган
В Курганской области пассажиров автобусов обязали надевать маски и перчатки
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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