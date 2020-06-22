Курганский губернатор объяснил, почему ходит без маски

Вадим Шумков заявил, что на улице не обязательно надевать маску Фото: страница Вадима Шумкова в Instagram

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Курганской области Вадим Шумков ходит без маски, несмотря на объявленный им масочный режим, так как на улице это не является обязательным требованием. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети Instagram.

«Решением штаба ношение маски предписано в закрытых объектах с массовым посещением людей. Потому, входя в магазин или иной подобный объект, маску надеваю, как и остальные», — заявил Шумков в ответ на вопросы о том, почему он не соблюдает масочный режим и какой показывает при этом пример. «Пример показываю простой — не искать соринку в чужом глазу и не доводить ситуацию до абсурда», — добавил он.

К публикации Шумков приложил две фотографии, на которых он без маски находится на территории областной клинической больницы в Кургане. На предыдущих публикациях он также запечатлен на улице без маски, несмотря на то, что окружающие его люди в большинстве своем маски надели.

Обязательный масочный режим согласно постановлению губернатора начал действовать в Курганской области с 15 июня. Жители региона должны носить санитарно-гигиенические маски или респираторы в магазинах и других местах приобретения товаров и услуг, в аэропорту и на вокзалах, а также в общественном транспорте. В остальных местах ношение маски носит рекомендательный характер.

Вадим Шумков практически на всех фотографиях — без маски Скрин: страница Вадима Шумкова в Instagram