Набережную в Тюмени открыли 22 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области парки, скверы и набережные снова открыты для посещения. Губернатор Александр Моор объявил о послаблении режима повышенной готовности. Своим указом он также разрешил открыть кафе и рестораны: они могут принимать гостей на летних верандах.

«С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства: парки, скверы, набережная. Разрешается работа предприятий общественного питания на летних верандах», — заявил Моор во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как горожане возвращались в городские парки, скверы и на знаменитую тюменскую набережную. Подробнее — в нашей фотоподборке.

Тюменская набережная. Обычно здесь всегда многолюдно Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская молодежь в день открытия набережной Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На Цветном бульваре людей не много: парк для прогулок открыли, а аттракционы — нет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменские велосипедисты счастливы: можно снова прокатиться с ветерком по городским площадям Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU