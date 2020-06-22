В Тюменской области парки, скверы и набережные снова открыты для посещения. Губернатор Александр Моор объявил о послаблении режима повышенной готовности. Своим указом он также разрешил открыть кафе и рестораны: они могут принимать гостей на летних верандах.
«С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства: парки, скверы, набережная. Разрешается работа предприятий общественного питания на летних верандах», — заявил Моор во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как горожане возвращались в городские парки, скверы и на знаменитую тюменскую набережную. Подробнее — в нашей фотоподборке.
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