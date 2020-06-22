21 июня 2020
20 июня 2020

В Тюмени открыли парки, скверы и набережную. Реакция горожан. ФОТОРЕПОРТАЖ

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие городских парков после ослабления карантина. Тюмень , набережная, отдых, гуляющие, тюменская набережная
Набережную в Тюмени открыли 22 июня Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Тюменской области парки, скверы и набережные снова открыты для посещения. Губернатор Александр Моор объявил о послаблении режима повышенной готовности. Своим указом он также разрешил открыть кафе и рестораны: они могут принимать гостей на летних верандах.

«С 22 июня в Тюменской области открываются для посещения общественные пространства: парки, скверы, набережная. Разрешается работа предприятий общественного питания на летних верандах», — заявил Моор во время прямой трансляции в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU подготовило фоторепортаж о том, как горожане возвращались в городские парки, скверы и на знаменитую тюменскую набережную. Подробнее — в нашей фотоподборке.

Открытие городских парков после ослабления карантина. Тюмень
Тюменская набережная. Обычно здесь всегда многолюдно
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Открытие городских парков после ослабления карантина. Тюмень
Тюменская молодежь в день открытия набережной
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Открытие городских парков после ослабления карантина. Тюмень
На Цветном бульваре людей не много: парк для прогулок открыли, а аттракционы — нет
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
Открытие городских парков после ослабления карантина. Тюмень
Тюменские велосипедисты счастливы: можно снова прокатиться с ветерком по городским площадям
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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