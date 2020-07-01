В ЯНАО раскрыли первые результаты голосования по Конституции

Сторонники внесения поправок лидируют с большим отрывом на Ямале Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Подавляющее большинство жителей ЯНАО, согласно первым подсчетам окружной избирательной комиссии, поддержали внесение поправок в Конституцию РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в избиркоме.

«Обработаны первые бюллетени, за изменение проголосовали 87,4%, против — 11,9%», — заявил инсайдер. Официально подтвердить эту информацию в ОИК на момент публикации не удалось, окончательные итоги голосования станут известны утром 2 июля.

В 20:00 на Ямале закрылись избирательные участки, к этому моменту явка приблизилась к 80%. Согласно последним озвученным данным избиркома ЯНАО, к 18:00 свое мнение высказали более 290 тысяч жителей округа. При этом в отдаленных территориях, где голосовали жители вахтовых поселков и оленеводы-кочевники, явка оказалась неожиданной даже для избиркома — это было связано с тем, что предприятия заранее не подали списки на вновь прибывших на вахты работников.

Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где явка превысила 90%. Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.