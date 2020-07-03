Резиденция губернатора Шумкова останется без воды

Курганцев просят запастись водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Без воды 4 и 6 июля оставят несколько населенных пунктов Кургана. Об этом сообщала пресс-служба «Водного Союза». Под отключение, в том числе, попадает база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава Курганской области Вадим Шумков.

«Будет ограничено холодное водоснабжение: б/о „Болдинцево“, СНТ „Болдинцево“, п. Придорожный», — рассказали в пресс-службе компании. Воду отключат 4 июля с 10:00 до 18:00 из-за аварии на водопроводе.

Также 4 июля июля будут устранять аварию и на водопроводе по адресу: ул. Аргентовского, 109. Из-за этого с 10:00 до 21:00 воду отключат по адресам:

ул. Кравченко № 92, 94;

ул. М. Горького № 186, 188, 190, 188а (теплопункт № 118), 207, 209, 209а (детский сад №17 «Рябинка»), 209 б (теплопункт №52);

ул. Аргентовского № 42, 44, 46;

ул.Советская № 161 (роддом);

ул. Б. Петрова № 60;

ул. Гоголя № 92, 100, 100а (теплопункт №89), 102, 108;

ул.Урицкого № 124, 126, 128, 130, 134 (Детский сад №115), 151, 153 (теплопункт №66), 157 (Школа №53).

6 июля с 9:00 до 23:00 воду отключат в 3 микрорайоне из-за врезки водопровода и замены задвижки. Воды не будет в домах № 5, 6, 8, 8а, 8в, 8г, 9, 9д (ТРЦ «Метрополис»), 11 (д/с №134 «Крепыш») и теплопункте №112. Горожан просят сделать запас воды.

96% канализационных и 75% водопроводных сетей Кургана полностью изношены. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.