По ее словам, раскол не смывается кровью Фото: с сайта patriarchia.ru

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Екатеринбурженка Оксана Иванова — сторонница митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла (который запретил отца Сергия в служении), обвинила старца в разжигании церковного раскола. Об этом Иванова заявила URA.RU. По ее словам, «грех раскола не смывается даже мученической кровью».

«Конечно отец Сергий сделал много добрых дел, и есть много людей, которым он помог, — заявила агентству православная активистка. — Безусловно, господь это знает, и его добрые дела ему воздастся. Слава богу, что есть вот такое сердце, которое за других переживает и болеет. Но ставить условием помощи другим церковный раскол — это очень грустно, больно, трагично, и можно сказать, что Христос сейчас смотрит на нас и плачет».

По ее мнению, у отца Сергия и его сторонников есть еще шансы избежать самого страшного сценария, но они небольшие — слишком много шагов уже сделано в сторону раскола.

Оксана Иванова дала оценку раскольничьим действиям отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что возле здания екатеринбургской епархии, где сегодня проходит церковный суд над отцом Сергием, собралось более 100 его сподвижников. На месте дежурят сотрудники полиции и «казачий спецназ». Сторонники опального схиигумена начали сбор подписей в его поддержку (по их словам, собрано уже 6000 подписей, цель — 100 тысяч) и заявляют, что намерены потребовать созыва поместного собора.

Екатеринбургская епархия ранее лишила Сергия права проповедовать после того, как он предал анафеме сторонников «беззаконной изоляции», призвал людей выходить на улицы и не подчиняться властям. Также он заявлял, что через вакцину от COVID людям будут вживлять смертельные чипы, а патриарха обвинял в предательстве веры, призвав его уйти в отставку.

Схиигумен был отстранен от руководства Среднеуральским женским монастырем, однако нового главу обители в монастырь не пустили преданные Сергию люди. Сейчас монастырь не подчиняется епархии и находится под прямым управлением старца. Часть монахинь покинула обитель, в том числе настоятельница, обвинившая Сергия в расколе.