Сегодня, 4 июля, — 205-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 116-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки в мире было зафиксировано 130 803 случая заражения. Общее число инфицированных превысило отметку в 11 млн и составило 11 037 625. Выздороветь за весь период пандемии удалось 5 834 837 пациентам (+50 883). Жертвами COVID-19 стали 523 898 человек (+1 786). Первая тройка стран-лидеров по количеству зараженных не изменилась: США (2 793 034), Бразилия (1 539 081), Россия (666 941).
Лекарство от коронавируса
Единственным эффективным лекарством для лечения COVID-19 на сегодняшний день является «Ремдесивир». Это сказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. По ее словам, только этот препарат показал себя в снижении случаев госпитализации.
Коронавирус в России
Роспотребнадзор решил запретить массовые мероприятия в детских садах, школах и других учреждениях до конца года. Соответствующий документ подписала глава ведомства Анна Попова. Еще речь идет об обязательном измерении температуры, причем как детям, так и взрослым, а также о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.
Пенсионный фонд России не сможет переадресовать единовременную выплату на детей до 16 лет, если по ошибке пособие получил не тот родитель, который занимается воспитанием ребенка. Чтобы так же не получилось в июле, россиянам, столкнувшимся с такой проблемой, необходимо обратиться в ПФР через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу.
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф Алексей Ракш
Коронавирус в мире
В Соединенных Штатах Америки
В то же время Всемирная организация здравоохранения назвала разговоры о второй волне распространения спекулятивными. Такие предположения основаны на том, что это респираторный вирус, а значит, для него характерна сезонность. Кроме того, в ВОЗ успокоили и относительно изменений COVID-19: у него пока нет мутаций, которые бы сделали его более опасным.
В то же время, по словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, в некоторых странах наблюдается
Обзоры последних новостей о коронавирусе. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.Наши региональные каналы:
Telegram
Екатеринбург
Челябинск
Тюмень
Пермь
Курган
Югра
Ямал
Viber