«Ремдесивир» является пока единственным обнадеживающим лекарством, заявили в ВОЗ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 4 июля, — 205-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 116-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки в мире было зафиксировано 130 803 случая заражения. Общее число инфицированных превысило отметку в 11 млн и составило 11 037 625. Выздороветь за весь период пандемии удалось 5 834 837 пациентам (+50 883). Жертвами COVID-19 стали 523 898 человек (+1 786). Первая тройка стран-лидеров по количеству зараженных не изменилась: США (2 793 034), Бразилия (1 539 081), Россия (666 941).

Лекарство от коронавируса

Единственным эффективным лекарством для лечения COVID-19 на сегодняшний день является «Ремдесивир». Это сказала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. По ее словам, только этот препарат показал себя в снижении случаев госпитализации.

Коронавирус в России

Роспотребнадзор решил запретить массовые мероприятия в детских садах, школах и других учреждениях до конца года. Соответствующий документ подписала глава ведомства Анна Попова. Еще речь идет об обязательном измерении температуры, причем как детям, так и взрослым, а также о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра.

Пенсионный фонд России не сможет переадресовать единовременную выплату на детей до 16 лет, если по ошибке пособие получил не тот родитель, который занимается воспитанием ребенка. Чтобы так же не получилось в июле, россиянам, столкнувшимся с такой проблемой, необходимо обратиться в ПФР через сервис online.pfrf.ru или в клиентскую службу.

Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф Алексей Ракш уволен из Росстата . Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. «Теперь официально. Моя работа в Росстате завершена. Идея не моя и не Росстата», — написал экс-советник ведомства.

Коронавирус в мире

В Соединенных Штатах Америки побит очередной антирекорд по числу новых случаев заражения за сутки. По данным газеты The Washington Post, за пятницу диагноз COVID-19 был поставлен 57 497 американцам. До этого максимальное количество случаев заболевания было зафиксировано 2 июля. Тогда заразились 55 220 человек. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз.

В то же время Всемирная организация здравоохранения назвала разговоры о второй волне распространения спекулятивными. Такие предположения основаны на том, что это респираторный вирус, а значит, для него характерна сезонность. Кроме того, в ВОЗ успокоили и относительно изменений COVID-19: у него пока нет мутаций, которые бы сделали его более опасным.

В то же время, по словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, в некоторых странах наблюдается новый пик заболевания , а власти Израиля заявили, что страна все же вступила во вторую волну .