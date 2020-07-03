В ВОЗ назвали спекуляциями разговоры о второй волне коронавируса

Нужно бросить все силы на борьбу с COVID-19 сейчас, отметил Майкл Райан Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Разговоры о второй волне коронавируса являются спекуляциями, так как она может не наступить. С таким заявлением выступил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Уверенности в том, что придет вторая волна, нет», — цитирует Райана ТАСС. Он отметил, что прогнозировать, что произойдет с новым вирусом крайне трудно, а разговоры о его поведении с наступлением нового сезона ведутся с самого начала.

Все разговоры о наступлении второй волны заболеваемости COVID-19 основаны только на том, что это респираторный вирус, а значит, для него характерна сезонность, добавил представитель ВОЗ. При этом рост заболеваемости, который наблюдается сейчас в ряде стран, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик, возникший потому, что вирус не был достаточно подавлен, уверен Райан. Эксперт посоветовал бросить все силы на борьбу с вирусом сейчас, чтобы избежать худшего в случае наступления второй волны.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что второй волны коронавируса можно избежать. Для этого, по словам Голиковой, нужно продолжать соблюдать все меры безопасности, передает RT.

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